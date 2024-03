Dalla cella frigorifera al piatto: viaggio nelle mense scolastiche bresciane

Una mattinata seguendo l’iter del cibo che finisce nel piatto dei bambini che mangiano in mensa

4 ' di lettura

Viaggio nelle mense scolastiche di Brescia - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

Il lavoro comincia quando ancora la città dorme. Per avere il pasto in tavola a mezzogiorno i primi ad entrare al lavoro, alle 3.30, sono i cuochi. Si affetta il formaggio e il prosciutto; si tagliano i pomodori e si cucina il sugo per la pasta; si pulisce la verdura e la si fa cuocere. Quando i bimbi entrano in aula il lavoro è già nel pieno. Quel semplice piatto di pasta al pomodoro o di manzo all’olio che finisce nel piatto dei nostri bambini che si fermano a pranzo a scuola è frutto del lavo