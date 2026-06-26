Il Garda traina la provincia: oltre due milioni di turisti nel 2025

Il Garda resta al top. L’analisi territoriale conferma la natura policentrica della provincia, ma anche la forte centralità del Benaco, che nel 2025 ha registrato 2 milioni e 303.724 arrivi (il 65% del totale in provincia) e quasi 9,1 milioni presenze (oltre il 72%). La permanenza media dell’area è pari a 3,91 notti e i principali comuni per presenze sono Sirmione, Limone, Desenzano, Manerba e San Felice.
Stagione in crescendo
La stagione 2026 è partita meglio di quella dello scorso anno: per il periodo 27 marzo-25 giugno, infatti, è stato registrato un tasso di occupazione medio del 75,1%, in aumento del 2% rispetto allo stesso periodo del 2025 e con un aumento dei flussi dagli Stati Uniti (7%), dal Regno Unito (5%) e dalla Polonia (3,5%). Al leggero calo del mese di aprile, è seguito un aumento dei flussi nel mese di maggio e di giugno.
Anche le prospettive per la seconda parte della stagione estiva sono buone: fino a metà ottobre, infatti, le prenotazioni sono in anticipo del 13% rispetto alla stessa data dello scorso anno. E il mese di luglio ha già raggiunto il 78% di occupazione media, agosto il 64% e settembre il 50%.
Gli altri territori
Particolarmente positiva anche la dinamica del lago d’Iseo e della Franciacorta, che nel 2025 hanno superato il milione di presenze, con una crescita del 9,7% rispetto al 2024.
Cresce in modo significativo anche la Valle Camonica, con 922.250 presenze e un incremento del 9,9% rispetto al 2024. L’area presenta inoltre un equilibrio stagionale particolarmente interessante, con il 52,7% delle presenze in estate e il 47,3% in inverno.
Brescia e hinterland registrano invece 898.371 presenze, con una permanenza media di 2,19 notti. Il dato evidenzia una vocazione maggiormente legata a city break, cultura, business, eventi e soggiorni brevi.
Completano il quadro il lago d’Idro e la Valle Sabbia, con una permanenza media particolarmente elevata pari a 4,46 notti, la Pianura Bresciana, in forte crescita rispetto al 2024, e la Valle Trompia, che pur partendo da volumi più contenuti mostra una dinamica positiva.