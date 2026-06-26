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Il Garda traina la provincia: oltre due milioni di turisti nel 2025

I numeri dell’Osservatorio di Visit Brescia: sul Benaco la stagione è partita meglio dell’anno scorso, bene anche il Sebino e la Franciacorta

Francesca Roman

Una veduta di Sirmione - © www.giornaledibrescia.it
Una veduta di Sirmione - © www.giornaledibrescia.it

Il Garda resta al top. L’analisi territoriale conferma la natura policentrica della provincia, ma anche la forte centralità del Benaco, che nel 2025 ha registrato 2 milioni e 303.724 arrivi (il 65% del totale in provincia) e quasi 9,1 milioni presenze (oltre il 72%). La permanenza media dell’area è pari a 3,91 notti e i principali comuni per presenze sono Sirmione, Limone, Desenzano, Manerba e San Felice.

Stagione in crescendo

La stagione 2026 è partita meglio di quella dello scorso anno: per il periodo 27 marzo-25 giugno, infatti, è stato registrato un tasso di occupazione medio del 75,1%, in aumento del 2% rispetto allo stesso periodo del 2025 e con un aumento dei flussi dagli Stati Uniti (7%), dal Regno Unito (5%) e dalla Polonia (3,5%). Al leggero calo del mese di aprile, è seguito un aumento dei flussi nel mese di maggio e di giugno.

Anche le prospettive per la seconda parte della stagione estiva sono buone: fino a metà ottobre, infatti, le prenotazioni sono in anticipo del 13% rispetto alla stessa data dello scorso anno. E il mese di luglio ha già raggiunto il 78% di occupazione media, agosto il 64% e settembre il 50%.

Gli altri territori

Particolarmente positiva anche la dinamica del lago d’Iseo e della Franciacorta, che nel 2025 hanno superato il milione di presenze, con una crescita del 9,7% rispetto al 2024.

Cresce in modo significativo anche la Valle Camonica, con 922.250 presenze e un incremento del 9,9% rispetto al 2024. L’area presenta inoltre un equilibrio stagionale particolarmente interessante, con il 52,7% delle presenze in estate e il 47,3% in inverno.

Brescia e hinterland registrano invece 898.371 presenze, con una permanenza media di 2,19 notti. Il dato evidenzia una vocazione maggiormente legata a city break, cultura, business, eventi e soggiorni brevi.

Completano il quadro il lago d’Idro e la Valle Sabbia, con una permanenza media particolarmente elevata pari a 4,46 notti, la Pianura Bresciana, in forte crescita rispetto al 2024, e la Valle Trompia, che pur partendo da volumi più contenuti mostra una dinamica positiva.

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