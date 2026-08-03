Il Garda riscopre i suoi tesori: due itinerari tra castelli e pievi

Grazie ai 74mila euro del Gal, diciannove siti storici sono in rete: il progetto punta su digitale, accessibilità e aree interne con mappe, Qr code e virtual tour

Simone Bottura 03 agosto 2026 2 ' di lettura

Il Santuario di Montecastello, a Tignale - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti castellipieviturismoitinerariaree interneGardaValtenesi Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...