Il Garda si tinge di rosso: 75 Ferrari d’epoca tra i borghi

Il lago cambia colonna sonora e si tinge del rosso di Maranello. Settantacinque Ferrari arrivate da oltre 15 Paesi sfileranno tra borghi, tornanti e lungolaghi: quasi ottant’anni di storia del Cavallino sull’asfalto del Benaco. La Cavalcade Classiche approda sul Garda da lunedì a venerdì 25 settembre; le giornate di guida saranno tre, dal 22 al 24. Non è una gara e non ci saranno classifiche. È uno degli appuntamenti più esclusivi organizzati ogni anno da Ferrari per proprietari e collezionisti, chiamati a usare su strada vetture rare e preziose. La partecipazione è riservata agli equipaggi, lo spettacolo invece è per tutti, con passaggi nei centri storici ed esposizioni aperte al pubblico.
Il percorso
Per la sponda bresciana sarà un debutto. La Cavalcade aveva già toccato il lago nel 2022, ma sul versante trentino, con una tappa a Riva. Questa volta il Cavallino percorrerà da sud a nord buona parte della riviera e farà entrare nel paesaggio gardesano quasi ottant’anni di storia: dalla 166 MM del 1948 alla F40, dalla F50 alla Enzo Ferrari, passando per 365 GTB4, 275 GTB e 250 GT Berlinetta Lusso.
Il primo rombo bresciano si sentirà martedì 22 settembre a San Felice, dove le auto attraverseranno il centro tra le 10.05 e le 10.45. Arriveranno dalla provinciale 39 e passeranno, tra le altre, da via San Fermo, viale Italia e via Zanardelli. Davanti al municipio è previsto il controllo con timbro, poi la carovana proseguirà verso Sirmione: dalle 11 alle 12.55 le Ferrari resteranno esposte in piazzale Porto, ai piedi del castello Scaligero. Nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 17.10, il passaggio nel centro di Gargnano.
Mercoledì 23 settembre le Rosse scenderanno dal Monte Baldo verso Verona e rientreranno sulla sponda bresciana. A Desenzano arriveranno da Rivoltella, percorreranno via Dal Molin, via Anelli e lungolago Battisti, quindi entreranno in piazza Cappelletti per un altro timbro sul loro passaporto di viaggio. La piazza sarà riservata alla manifestazione dalle 14 alle 18; la colonna, preceduta da tre apripista e scortata dalla Polizia stradale, ripartirà verso il Lido di Lonato.
Dalle 16.15 alle 16.55 le Ferrari attraverseranno il centro di Salò, mentre tra le 16.25 e le 17.45 potranno essere viste da vicino nel parcheggio principale del Vittoriale, a Gardone Riviera.
Giovedì 24 settembre il percorso punterà verso i laghi d’Idro e di Ledro e affronterà anche la strada della Forra. Ultimo rettilineo sul Garda: partenza della sfilata da Gargnano alle 17.15 e gran finale sul lungolago Zanardelli a Salò, dove le vetture resteranno esposte dalle 18 a mezzanotte.