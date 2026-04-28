Galleria sulla Gardesana tra Gargnano e Tignale: via libera del Ministero

L’opera riguarda il tratto compreso tra il chilometro 86+567 e il chilometro 88+800 e prevede la realizzazione di una nuova galleria in direzione nord-sud per superare le criticità delle attuali gallerie «D’Acli», «Eutemia» e «Dei Ciclopi», risalenti agli anni Trenta e oggi non più adeguate al traffico moderno.

Le strutture esistenti, troppo strette e basse per consentire il transito contemporaneo dei mezzi pesanti nei due sensi di marcia, costringono ancora all’alternanza regolata da semafori, con rallentamenti, code e ricadute anche sul fronte ambientale.

L’intervento

Il progetto prevede inoltre la riqualificazione dei tunnel storici, che saranno utilizzati per separare i sensi di marcia e rendere più scorrevole il traffico, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico. Esclusa invece la realizzazione di un percorso ciclopedonale nella galleria esistente.

L’investimento stimato è di circa 126,2 milioni di euro. Con il via libera ambientale, che comprende anche il parere favorevole del Ministero della Cultura, il passo successivo è procedere verso l’appalto.

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«È una notizia estremamente positiva che dà continuità al lavoro svolto sul territorio», ha commentato l’assessore regionale all’Ambiente Giorgio Maione, sottolineando il valore strategico dell’intervento per residenti e turisti e la volontà di minimizzare l’impatto ambientale dei cantieri attraverso il confronto con Provincia, Comuni ed Ente Parco Alto Garda Bresciano.

L’obiettivo, ora, è tradurre l’attesa di anni in un’opera concreta destinata a cambiare uno dei nodi più delicati della viabilità gardesana.