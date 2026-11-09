Ospitaletto, furto di carte Pokémon dal valore di 25mila euro

Un piccolo bottino, ma solo per le dimensioni. Perché le circa 40 carte rubate nella notte tra sabato 7 e domenica 8 novembre dal PokéNmore Cards Store di Ospitaletto valevano ben 25mila euro. Un tesoro per i collezionisti, ancor più per la banda di ladri che ha preso di mira la rivendita di via Rizzi.
Cosa è successo
La spaccata, verosimilmente un furto su commissione, è avvenuta verso le 2.30 di notte. I malviventi – quattro uomini con il volto coperto e i guanti alle mani – sono arrivati a bordo di un'auto (un’Audi blu con strisce adesive bianche sul cofano). Uno è rimasto in macchina, mentre gli altri tre complici, armati di mazza, hanno sfondato la vetrata del negozio con una trentina di colpi, sferrati con violenza.
Una volta all'interno, hanno mandato in frantumi anche i vetri degli espositori, dai quali hanno rubato una quarantina di carte gradate dei Pokémon e di One Piece. Un mercato in forte crescita, esploso soprattutto durante il Covid, che ha trasformato piccoli pezzi di carta in veri e propri oggetti da collezione, dal grandissimo valore economico.
Il valore delle carte
«Il pezzo più raro che abbiamo vale anche 15mila euro, ma quelli così li teniamo al sicuro in un altro posto: tra quelle rubate, la più costosa si attesta sui circa 200 euro», spiegano dal negozio, attivo da circa due anni e mezzo. Del furto si sono accorti perché è scattato l'allarme. «Dalle telecamere li abbiamo visti all'interno. Che dire... è stato terrificante, ci siamo sentiti impotenti», raccontano.
In fuga
Quando le forze dell'ordine sono arrivate sul posto, la banda si era già dileguata con il bottino: le carte, ma anche alcuni giochi in scatola, per un valore complessivo di circa 25mila euro. Per non parlare dei danni, altri 5mila euro da mettere in conto, della grandissima amarezza e di un sentimento: che si sia trattato di un furto su commissione.
Non un caso isolato
I ladri avevano già tentato di entrare nel negozio nella notte tra il 24 e il 25 ottobre, ma senza riuscire a forzare la porta. Dopo l'episodio, i proprietari avevano rafforzato il sistema di sicurezza con allarme e telecamere, ma le misure non sono state sufficienti a dissuadere la banda, che quella stessa notte avrebbe colpito anche nella Bergamasca.
Un furto analogo è avvenuto nella notte tra domenica 8 novembre e oggi, lunedì, al Phoenix TCG di Vigevano: dopo il colpo, due dei ladri, entrambi ventenni, sono stati fermati e arrestati. I carabinieri di Ospitaletto, che indagano sul caso, stanno cercando eventuali collegamenti con l'episodio avvenuto nel Bresciano per capire se si tratti delle stesse persone.