Franciacorta in bianco: il trionfo dei formaggi a Castegnato

La manifestazione Franciacorta in Bianco , giunta alla sua 28ª edizione, rappresenta oggi uno degli appuntamenti più consolidati e attesi nel panorama enogastronomico lombardo e nazionale. L’edizione 2026, in programma a Castegnato nelle giornate del 9, 10 e 11 ottobre , si preannuncia come un evento di grande richiamo, capace di coniugare tradizione, qualità e innovazione, confermando il ruolo centrale della manifestazione nella promozione delle eccellenze casearie e del territorio.

«Nel corso degli anni – afferma la sindaca di Castegnato Patrizia Turelli – Franciacorta in Bianco ha saputo evolversi, mantenendo saldo il proprio legame con le radici e con la cultura gastronomica locale, ma aprendosi al tempo stesso a nuove esperienze e linguaggi. Il tema del “formaggio”, scelto come filo conduttore dell’intera manifestazione, rappresenta non solo un elemento distintivo, ma anche un simbolo di identità territoriale». Il formaggio racconta la storia delle comunità , delle tradizioni produttive e del rapporto tra uomo e territorio, diventando protagonista di un racconto che unisce gusto, cultura e saper fare artigianale.

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«L’edizione 2026 – spiega Flavio Bonardi, presidente di Castegnato Servizi – si caratterizza anche per numeri importanti, con una previsione di almeno 20.000 visitatori nelle tre giornate. Si tratta di un dato significativo, che testimonia la crescente attrattività della manifestazione e la sua capacità di coinvolgere un pubblico ampio e diversificato. Famiglie, appassionati di enogastronomia, operatori del settore e turisti provenienti da diverse regioni troveranno in Franciacorta in Bianco un’esperienza completa, capace di soddisfare interessi differenti e di offrire momenti di scoperta e condivisione».

La sindaca Turelli con il presidente Bonardi

Le iniziative

Uno degli elementi centrali dell’evento sarà rappresentato dall’area espositiva, dove produttori locali e nazionali presenteranno le proprie eccellenze casearie. I visitatori avranno la possibilità di degustare una vasta gamma di formaggi, scoprendone le caratteristiche, le tecniche di produzione e le peculiarità legate ai diversi territori di provenienza. Questo contatto diretto tra produttori e pubblico rappresenta uno dei punti di forza della manifestazione, favorendo una conoscenza più consapevole dei prodotti e valorizzando il lavoro delle aziende.

Accanto alle degustazioni, grande spazio sarà dedicato agli showcooking, che negli anni sono diventati uno degli appuntamenti più seguiti dal pubblico. Chef e professionisti della cucina proporranno ricette e interpretazioni innovative del formaggio, mostrando come questo ingrediente possa essere declinato in modi creativi e contemporanei. Gli showcooking non saranno solo momenti di spettacolo, ma vere e proprie occasioni di apprendimento, in cui i visitatori potranno acquisire nuove idee e spunti per la cucina quotidiana.

Particolare attenzione sarà rivolta anche alle famiglie e ai più piccoli, con un programma ricco di attività dedicate ai bambini. Laboratori didattici, giochi e percorsi interattivi permetteranno ai giovani partecipanti di avvicinarsi al mondo del cibo in modo divertente ed educativo. Il tema del formaggio sarà affrontato anche in chiave didattica.