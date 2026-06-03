Franciacorta in bianco: il trionfo dei formaggi a Castegnato

La manifestazione Franciacorta in Bianco, giunta alla sua 28ª edizione, rappresenta oggi uno degli appuntamenti più consolidati e attesi nel panorama enogastronomico lombardo e nazionale. L’edizione 2026, in programma a Castegnato nelle giornate del 9, 10 e 11 ottobre, si preannuncia come un evento di grande richiamo, capace di coniugare tradizione, qualità e innovazione, confermando il ruolo centrale della manifestazione nella promozione delle eccellenze casearie e del territorio.
Il filo conduttore
«Nel corso degli anni – afferma la sindaca di Castegnato Patrizia Turelli – Franciacorta in Bianco ha saputo evolversi, mantenendo saldo il proprio legame con le radici e con la cultura gastronomica locale, ma aprendosi al tempo stesso a nuove esperienze e linguaggi. Il tema del “formaggio”, scelto come filo conduttore dell’intera manifestazione, rappresenta non solo un elemento distintivo, ma anche un simbolo di identità territoriale». Il formaggio racconta la storia delle comunità, delle tradizioni produttive e del rapporto tra uomo e territorio, diventando protagonista di un racconto che unisce gusto, cultura e saper fare artigianale.
«L’edizione 2026 – spiega Flavio Bonardi, presidente di Castegnato Servizi – si caratterizza anche per numeri importanti, con una previsione di almeno 20.000 visitatori nelle tre giornate. Si tratta di un dato significativo, che testimonia la crescente attrattività della manifestazione e la sua capacità di coinvolgere un pubblico ampio e diversificato. Famiglie, appassionati di enogastronomia, operatori del settore e turisti provenienti da diverse regioni troveranno in Franciacorta in Bianco un’esperienza completa, capace di soddisfare interessi differenti e di offrire momenti di scoperta e condivisione».
Le iniziative
Uno degli elementi centrali dell’evento sarà rappresentato dall’area espositiva, dove produttori locali e nazionali presenteranno le proprie eccellenze casearie. I visitatori avranno la possibilità di degustare una vasta gamma di formaggi, scoprendone le caratteristiche, le tecniche di produzione e le peculiarità legate ai diversi territori di provenienza. Questo contatto diretto tra produttori e pubblico rappresenta uno dei punti di forza della manifestazione, favorendo una conoscenza più consapevole dei prodotti e valorizzando il lavoro delle aziende.
Accanto alle degustazioni, grande spazio sarà dedicato agli showcooking, che negli anni sono diventati uno degli appuntamenti più seguiti dal pubblico. Chef e professionisti della cucina proporranno ricette e interpretazioni innovative del formaggio, mostrando come questo ingrediente possa essere declinato in modi creativi e contemporanei. Gli showcooking non saranno solo momenti di spettacolo, ma vere e proprie occasioni di apprendimento, in cui i visitatori potranno acquisire nuove idee e spunti per la cucina quotidiana.
Particolare attenzione sarà rivolta anche alle famiglie e ai più piccoli, con un programma ricco di attività dedicate ai bambini. Laboratori didattici, giochi e percorsi interattivi permetteranno ai giovani partecipanti di avvicinarsi al mondo del cibo in modo divertente ed educativo. Il tema del formaggio sarà affrontato anche in chiave didattica.