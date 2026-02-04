Franciacorta in Bianco a Castegnato: organizzazione già attiva

Dal 9 all’11 ottobre 2026 Castegnato si prepara ad accogliere il grande ritorno di Franciacorta in Bianco, storica manifestazione giunta alla 28ª edizione, diventata nel tempo un punto di riferimento a livello nazionale per il mondo lattiero-caseario e per la valorizzazione delle eccellenze territoriali.

L’evento

Organizzata dal comune di Castegnato in collaborazione con Castegnato Servizi s.r.l., Franciacorta in Bianco è una rassegna specialistica nazionale che nasce con l’obiettivo di promuovere i prodotti lattiero-caseari, le tipicità locali e le filiere produttive che legano allevatori, trasformatori e consumatori. Un evento che non è soltanto vetrina di eccellenze gastronomiche, ma anche momento di festa, incontro e condivisione per tutti coloro che lavorano la terra e trasformano i frutti degli allevamenti con passione e competenza.

La Franciacorta, conosciuta nel mondo come terra di grandi vini, racconta in realtà una storia più ampia e articolata: una storia fatta di allevatori, caseifici, latte e formaggi, di saperi antichi tramandati nel tempo e di una profonda relazione con il territorio. Franciacorta in Bianco nasce proprio per dare voce a questa ricchezza spesso meno raccontata, ma altrettanto identitaria, capace di valorizzare un comparto fondamentale per l’economia e la cultura locale.

«Una rassegna di formaggi – afferma Patrizia Turelli, sindaco di Castegnato – non è soltanto un’occasione per degustare eccellenze casearie, ma rappresenta un momento di incontro tra cultura, tradizione e comunità. Il formaggio, frutto di saperi antichi e di materie prime legate a pascoli, clima e tecniche locali, diventa il simbolo identitario di un territorio e per tre giorni Castegnato sarà la capitale del Formaggio!».

Lo scopo

Un messaggio che sottolinea il valore culturale e sociale della manifestazione, capace di trasformare il cibo in racconto e il territorio in esperienza condivisa. Franciacorta in Bianco non celebra solo un prodotto, ma un intero sistema fatto di persone, paesaggi e tradizioni.

Sulla stessa linea anche Flavio Bonardi, Presidente di Castegnato Servizi, che evidenzia il ruolo strategico dell’evento: «Una rassegna come questa diventa un’occasione per degustare dei prodotti, ma soprattutto un momento di incontro tra produttori, consumatori e operatori del settore, stimolando la conoscenza e la consapevolezza sul ruolo che il formaggio gioca nell’economia locale e nella sostenibilità delle filiere agricole.

Valorizzare il formaggio significa anche sostenere i piccoli caseifici, la biodiversità degli allevamenti e la ricchezza dei paesaggi rurali».

Per tre giorni, dunque, Castegnato diventerà ad ottobre il cuore pulsante della cultura casearia italiana, con degustazioni, incontri e momenti di convivialità che rafforzano il legame tra cibo, tradizione e comunità.

Franciacorta in Bianco si conferma così non solo una rassegna enogastronomica, ma un vero e proprio evento identitario, capace di raccontare il territorio attraverso i suoi sapori più autentici. La macchina organizzativa è partita.