Franciacorta in bicicletta: 6 tappe tra gusto e natura

Le possibilità per scoprire la Franciacorta sulla due ruote con la bella stagione non mancano. I più suggestivi sono tre: il percorso giallo, che permette di conoscere la Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino, il percorso blu (o Franciacorta Pas Dosè) e quello rosso (o Franciacorta Rosè), che conduce nella Franciacorta meridionale e attraversa i comuni di Erbusco, Rovato e Cazzago San Martino.

Giallo, blu, rosso

Sul percorso giallo, partendo da Iseo, in bicicletta, per circa 30 chilometri, l’itinerario è in gran parte su strade asfaltate eccetto nel breve tratto della Riserva Naturale. Questo percorso conduce nel cuore della Franciacorta, passando per la frazione di Colombaro (di Corte Franca), di Nigoline Bonomelli e i piccoli borghi suggestivi di Calino e Barnato. L’itinerario attraversa importanti vigneti: il cancello della cantina Ca’ Del Bosco è stato realizzato addirittura da Arnaldo Pomodoro.

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Anche il percorso blu, come quello giallo, si estende per 30 chilometri e ha un tempo medio di percorrenza di 2 ore e 30 minuti. Partendo dall’Abbazia Olivetana di San Nicola il sorprendente itinerario attraversa bellissimi paesi, vigneti e campagne. Il percorso rosso conduce infine nella Franciacorta meridionale ed è lungo 37 chilometri, che non presentano particolari difficoltà.

La Franciacorta è un territorio che si può scoprire anche in gruppo

Verde, nero, bianco

Ma ci sono anche il percorso verde (Brut), nero (Extra Brut) e bianco (Millesimato): il verde si estende per 24 chilometri e prevede una durata di due ore. Alcuni strappi mettono in affanno chi non è allenato, ma la ciclabilità è totale dividendosi tra asfalto e sterrato. Il nero è più semplice, dura un’ora e mezza e si estende per 19 chilometri partendo da Cellatica tra stradine, ponti di legno, campi di grano e vigneti.

Il bianco, infine, è un percorso lungo 42 chilometri (3 ore e mezza), ma è adatto a tutte le fasce d’età e non presenta grosse difficoltà. Si parte da Iseo in direzione Cremignane, ci si immette sul percorso ciclabile Brescia-Paratico, che costeggia la Riserva Naturale Torbiere del Sebino e ci si dirige verso la stazione ferroviaria di Provaglio.