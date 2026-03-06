Torbiere: quattro giornate per ripulire le «Lamette» da plastica e rifiuti

L’ultima «pulizia» delle Lamette, la zona di canneto a lago delle Torbiere del Sebino, inaccessibile dalla terra ferma, risale al 2022. Arpa Lombardia in quell’occasione aveva stimato, avvalendosi anche di fotografie scattate dal drone, un totale pari a 55 tonnellate di plastica e rifiuti per l’intero bacino. In collaborazione con associazioni ambientalistiche e sub aveva intrapreso una parte di lavori per liberare la Riserva.

L’impegno

La vastità dell’area e la quantità di materiali da raccogliere e smaltire hanno mostrato quanto fosse necessario un programma pluriennale che però si è arrestato, per riprendere solo domenica 22 febbraio.

Foto di gruppo per i volontari impegnati nella pulizia

«A settembre 2025 è stata sottoscritta una convenzione tra la Riserva naturale delle Torbiere del Sebino, il Comune di Iseo, l’Autorità di Bacino lacuale dei laghi d’Iseo, Endine e Moro e il Gruppo Sommozzatori Iseo onlus con l’obiettivo di rafforzare le attività di pulizia nell’area delle Lamette, nel territorio comunale di Iseo – spiega il presidente dell’ente Riserva Marco Pilotti –. L’area da anni è interessata dalla presenza di una consistente quantità di rifiuti, in prevalenza plastica di dimensioni eterogenee».

Leggi anche Nel 2025 oltre 62mila ingressi alla Riserva delle Torbiere

«Nonostante gli interventi di riqualificazione ambientale realizzati negli ultimi anni – prosegue – il fenomeno è ampio e tende a ripresentarsi, a causa dell’accumulo di materiali trasportati dal lago. Per questo motivo si è ritenuto necessario programmare almeno quattro interventi di pulizia annuali lungo l’intera fascia di canneto, che si estende per circa 1,7 chilometri».

Uomini e mezzi

La convenzione definisce i compiti dei soggetti coinvolti. Il Gruppo Sub Iseo garantisce il supporto operativo in almeno quattro giornate di raccolta dei rifiuti in acqua e sui fondali, collaborando anche alla promozione delle iniziative. L’Autorità di Bacino mette a disposizione il battello spazzino e un mezzo anfibio con il relativo personale per le operazioni di raccolta e trasporto a terra. Il Comune di Iseo provvede al trasporto dei materiali raccolti ai centri di conferimento e al loro smaltimento.

Nell'area è stato ritrovato ogni tipo di rifiuto

La Riserva coordina e organizza le giornate di pulizia, avvalendosi dell’aiuto dei volontari e delle Associazioni ambientalistiche. E promuoverà le iniziative anche attraverso i propri canali istituzionali, mettendo inoltre a disposizione il centro visitatori di Iseo per eventuali momenti formativi ed eventi al contorno.

Leggi anche Due nuove guide su uccelli e piante delle Torbiere del Sebino

«La convenzione, con validità triennale, consolida una collaborazione stabile e operativa che traduce in azioni concrete la volontà comune di proteggere e valorizzare un patrimonio ambientale di rilevanza strategica per il territorio».