La calamità ha la forza di ridisegnare i contorni di una vita. Anche quando non fa male, anche quando non fa feriti. Perché le ferite se le porta dietro comunque, insieme ai detriti di una terra troppo fragile. «In un attimo è cambiata tutta la nostra esistenza». A metà strada tra le acque del lago d’Iseo e i boschi della Val Palot, Fraine conserva il passo lento dei borghi d’altura. I vicoli acciottolati, le case in pietra e l’antica Casatorre raccontano una storia secolare legata all’estrazione del ferro.
Tutto è cambiato nella notte tra il 26 e il 27 dicembre di un anno fa, quando un imponente smottamento ha travolto le barriere paramassi lungo la strada principale in località Sonvico Inferiore, interrompendo l’arteria vitale che collega il capoluogo alle frazioni di Sonvico, Fraine e Palot.
I tempi
Da quasi un anno, scendere a valle o risalire verso casa non è più un gesto automatico ma una piccola spedizione quotidiana: quarantacinque minuti tra i boschi di Grignaghe e il Passabocche, oppure una mulattiera tra Vives e Longhe, che abbatte i tempi ma consente il passaggio di un’auto alla volta e solo se fuoristrada.
Le circa duecento famiglie in altura si sono organizzate in una chat, dove danno conto dei propri spostamenti. Dentro non c’è conversazione, è tutto un pullulare di «salgo», «scendo», «arrivato», «parto». «Ma c’è anche chi, per privacy, preferisce non far sapere quando si muove e non è entrato nel gruppo», racconta una residente.
Altri invece preferiscono quella che con amara ironia chiamano la «panoramica», più lunga ma dalle pendenze meno audaci. «Prendo il pullman ogni giorno, ma il viaggio è così lungo che ho solo due ore di tempo per fare tutto: spesa, commissioni, incontri coi parenti. Bisogna stare in questi tempi, non ci sono alternative», si affretta a dire un’anziana proprio mentre si sta recando alla pensilina.
Le difficoltà
La panoramica tra Grignaghe e il Passabocche è anche quella percorsa ogni alba dai lavoratori e da una manciata di bambini che da due mesi usufruiscono dello scuolabus. «Ogni volta che mi metto in strada mi viene l’ansia. È aumentato lo stress, oltre che i costi. È una situazione umiliante di cui siamo davvero stanchi».
Qui si va avanti con la tenacia della gente di montagna, ma dopo un anno non basta più. Anche perché su questa valle si è abbattuta la tempesta perfetta: prima l’incidente mortale allo skilift Duadello, la chiusura degli impianti sciistici e la bottega bruciata; poi la frana, la strada chiusa, le saracinesche serrate dei bar. Oggi il comprensorio sciistico della Val Palot somiglia in modo sinistro ai ruderi delle Olimpiadi invernali di Sarajevo 1984.
Così l’unico ristorante rimasto a resistere in zona è l’Osteria Carlì di Fraine. «La difficoltà principale oggi è la sopravvivenza – ammette la sorella della titolare –. Prima venivano pullman di visitatori da Cremona e Milano per le scampagnate della domenica, turisti stranieri, motociclisti. Oggi non viene più neppure chi ha qui le seconde case. Abbiamo anche un bed & breakfast ormai chiuso da mesi. Il rilancio passa tutto dalla nuova strada».
Al lavoro
E poco più giù, dal 14 settembre le ruspe stanno lavorando lungo l’antico tracciato tra Mora e Sonvico per dare forma alla speranza. Il sindaco di Pisogne Federico Laini ci accompagna sul cantiere della nuova strada, che sarà percorribile da auto e mezzi pubblici. «Il cronoprogramma prevede quattro mesi di lavoro, ma si sta procedendo molto velocemente e speriamo di poter riaprire prima del 14 gennaio. Resterà una strada a senso unico alternato a vista, ma risolverà il 99% dei problemi di chi ha vissuto un anno tragico».
Un milione e 380 mila euro (50 mila euro del Comune di Pisogne, il resto da Regione Lombardia) per creare un tracciato lungo meno di un chilometro e mezzo con almeno sei tornanti. Permetterà di scendere sul lungolago in circa dieci minuti. Tra nuove murature, livellamenti e «ombrelli» di consolidamento, Laini aggiunge: «Ci siamo riusciti nonostante le difficoltà, le pendenze e i raggi di curvatura. Credo che fare tutto questo in un anno sia un risultato importante».
Soluzione
Per studiare una soluzione definitiva per il versante franato, il Comune ha incaricato il dipartimento Dicatam dell’Università degli Studi di Brescia di condurre uno studio comparativo (della durata di quattro mesi, con consegna prevista per metà febbraio 2027).
Verranno valutati costi, fattibilità geologica e sicurezza di quattro opzioni: una galleria interna, una galleria esterna, un ponte o l’ampliamento a doppio senso della strada della Mora. Ma le speranze qui, dove si è abituati al silenzio ma non alla rassegnazione, sono tutte legate alla «strada provvisoria». Così la chiamano. Provvisoria chissà per quanto.