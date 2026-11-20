Ottocentocinquantamila euro per garantire studio e formazione a ogni età, perché «investire nella scuola significa investire nel futuro della nostra comunità». Parola di Fabiana Valli, sindaco di Castelcovati, Comune che ha messo sul piatto quasi 550mila euro tra inclusione, asilo nido, scuola materna, libri di testo, borse di studio e progetti didattici.
Le risorse economiche
La parte del leone, con 245mila euro stanziati, riguarda il sostegno agli alunni con disabilità, mentre 135mila euro sono i contributi dati ai residenti che usufruiscono di servizi nido privati. Per la scuola dell’infanzia, invece, il bilancio è di 84mila euro, a cui aggiungere 34mila euro di attività didattiche per primaria e secondaria, 16mila di cedole per sostenere l’acquisto dei libri di testo e oltre 39mila euro tra progetti extracurricolari, mensa e borse di studio.
Oltre al Piano, il Comune ha investito nella manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole circa 300mila euro: 216mila per mettere mano alla scuola primaria, mentre i restanti 74mila euro sono serviti per la scuola secondaria di primo grado.
La novità per i piccolissimi
Agli istituti scolastici covatesi, a breve, si aggiungerà un altro pezzo importante, l’asilo nido, i cui lavori di realizzazione in via don Lino Toninelli sono terminati da pochi giorni. La nuova struttura è costata oltre un milione di euro tra fondi Pnrr e investimenti comunali. È pensata con un «vincolo di destinazione esclusivo ad attività socioeducativa di asilo nido e servizi di prima infanzia» e sarà gestita per almeno sei anni da una realtà già radicata da tempo nel territorio, l’asilo nido privato bilingue Din Don Dan di via Roma.
Obiettivo: provare ad accogliere i primi bambini già a inizio 2027, senza dunque aspettare settembre e il nuovo anno scolastico, per poter garantire un servizio aggiuntivo alle giovani famiglie, sempre più spesso composte da entrambi i genitori lavoratori, dando così un aiuto alle nuove generazioni.
Nell’attesa, l’Amministrazione guidata dalla sindaca Valli ha pubblicato un nuovo bando, per «promuovere l’accesso ai servizi di asilo nido e sostenere le famiglie covatesi, con figli minori di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi, che sostengano spese per la frequenza da parte dei propri figli a servizi educativi per la prima infanzia che abbiano sede anche al di fuori del territorio del Comune di Castelcovati». Le domande vanno consegnate, compilando l’apposito modulo già disponibile sul sito www.comune.castelcovati.brescia.it, entro il 18 dicembre.