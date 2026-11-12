Castelcovati, in arrivo 3,5 milioni: lavori in chiesa e alla «Casa del poi»

Novità in vista a Castelcovati con un trittico di interventi tra Comune e Parrocchia, grazie a fondi propri e bandi sovracomunali: un pacchetto da quasi 3 milioni e mezzo di euro che andranno a ragazzi e adulti con disabilità, piccoli appena nati e loro famiglie, oltre che a beneficio dell’intera comunità.
Il cuore del borgo
In quest’ultima direzione va l’annuncio che riguarda la Parrocchia di Sant’Antonio Abate di Castelcovati, nel cuore del borgo della Bassa Occidentale. I fondi destinati alla realizzazione della nuova pavimentazione per la chiesa intitolata al patrono della comunità covatese, arrivano direttamente da Roma, attraverso un bando ad hoc del Mit, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A darne notizia il senatore bresciano della Lega, Stefano Borghesi, che parla di «un intervento dal valore di oltre 164 mila euro e che rientra tra quelli del decreto firmato dal ministro Matteo Salvini, a conferma dell’impegno impegno in favore delle comunità locali. Il piano complessivo comprende – aggiunge Borghesi – 32 interventi in 12 Regioni per il valore complessivo di oltre 6 milioni di euro. Alla Lombardia è stata destinata la quota maggiore, tra cui appunto i fondi per Castelcovati».
In questo caso si interverrà sulla pavimentazione interna, per mettere la parola fine a cedimenti e perdite, grazie al bando ministeriale a cui ha partecipato la stessa Parrocchia, guidata da un anno esatto dal nuovo parroco, don Francesco Gasparotti.
Le sedi
In via don Toninelli è invece pronto a partire il nuovo asilo nido, voluto dalla Giunta della sindaca Fabiana Valli, con un investimento superiore al milione di euro tra Pnrr e fondi comunali. La struttura è stata affidata nei giorni scorsi alla Din Don Dan, che già gestisce in paese la struttura bilingue privata (italiano e inglese) in via Roma. «Manca di fatto solo l’arredo e poi ci siamo», dice la Valli, aggiungendo che «nei prossimi giorni incontreremo i responsabili per capire se sarà già possibile accogliere i primi bambini all’inizio del 2026, senza aspettare la partenza dell’anno scolastico, a settembre».
Discorso analogo anche per la «Casa del poi», la sede nuova di zecca di via Fiume Po del Cse – centro socio educativo – e Sfa – servizio formazione dell’autonomia rivolto a giovani e adulti con disabilità, presente in paese da decenni, nell’ex asilo di via Roma. La nuova casa, che ha previsto un investimento da oltre 2 milioni di euro tra Regione, Gse e Comune, sarà gestita ancora dalla storica cooperativa Il Cammino, che sostiene percorsi di autonomia per una quarantina di persone, in arrivo da tutto l’Ovest Bresciano.