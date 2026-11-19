Venticinque anni di impegno, solidarietà e attenzione al territorio. La Fondazione della Comunità Bresciana ha celebrato al Teatro Grande il suo anniversario con l’incontro «Crescere insieme. Radici, futuro e comunità». Un’occasione per ripercorrere la propria storia e guardare alle sfide di domani.
L'impegno
«La Fondazione è una e tante cose – ha sottolineato il presidente Mario Mistretta –. Opera in sinergia con il territorio, attraverso un’empatia strutturale che permette alla comunità di riconoscersi e costruire il futuro». I numeri raccontano il percorso avviato nel 2001 su iniziativa di Fondazione Cariplo: oltre 200 bandi, più di 5mila progetti sostenuti e quasi 110 milioni di euro erogati. Un impegno che ha accompagnato anche le grandi emergenze, dai terremoti alla pandemia fino alla guerra in Ucraina. «Una scommessa vinta», ha commentato il presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Azzone, annunciando un aumento del 10% delle risorse destinate alla Fondazione. Tra le priorità, povertà educativa e abitativa, integrazione, disabilità e occupazione giovanile.
Giovani e benessere
Spazio anche ai giovani, con la proiezione del corto «My Way», realizzato dalla cooperativa La Nuvola nel Sacco con il sostegno di Fcb. A seguire, il dialogo tra lo scrittore Enrico Galiano e la psicologa Francesca Picozzi. Al centro, fragilità, ansia, famiglia e scuola, ma anche le potenzialità di quella che Picozzi definisce «la generazione dei coraggiosi». «Chi ha un sogno deve ancora poter alzare la mano», ha concluso Galiano. Un'immagine che racchiude il senso della missione della Fondazione: seminare oggi per far crescere la comunità di domani.