Fondazione comunità bresciana, festa Grande per i primi 25 anni

La celebrazione al Massimo cittadino tra solidarietà, giovani e nuovi progetti: l’impegno per il territorio si è già tradotto in oltre 5mila progetti sostenuti e quasi 110 milioni di euro erogati

Lara Minelli 19 novembre 2026 1 ' di lettura

Fotogallery 24 foto La serata al Teatro Grande per festeggiare 25 anni di Fondazione comunità bresciana Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Fondazione Comunità Bresciana Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...