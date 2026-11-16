«La salute è un’esigenza primaria anche in carcere. Come società civile possiamo contribuire a tutelarla». Mario Mistretta, presidente della Fondazione della Comunità Bresciana, racconta l’alleanza con Philantrophia e Fondazione Carolina Zani per le cure e la prevenzione a Canton Mombello.
Perché donare tre apparecchiature per la fisioterapia?
I detenuti possono accedere agli ambulatori pubblici esterni, ma la fisioterapia richiede assiduità. Le emergenze interne, le limitazioni agli accessi e la disponibilità degli agenti per gli accompagnamenti possono rendere difficile garantire la continuità. Avere i macchinari nella sezione sanitaria permette di curarsi con costanza, anche quotidianamente.
Come avete coinvolto Philantrophia?
Ho chiesto a Pierangelo Guizzi, medico ortopedico e nostro consigliere, di aiutarci a trattare il prezzo: erano apparecchiature costose. Ha negoziato in maniera notevole e poi ha deciso di donarne una attraverso Philantrophia. La nostra fondazione ha acquistato le altre due.
E la prevenzione dei tumori della pelle?
Parlando con la dottoressa Valentina Stanga, referente sanitario del carcere, abbiamo riflettuto su quanto sia difficile organizzare la prevenzione per chi è detenuto. Abbiamo quindi chiesto alla Fondazione Carolina Zani, impegnata sul melanoma, di intervenire a Canton Mombello e ha accettato.
Quale messaggio volete dare?
Tre fondazioni con vocazioni diverse possono unirsi per la salute in carcere. Speriamo che altri enti si aggiungano, portando ulteriori opportunità di cura. Vogliamo che questa alleanza cresca, coinvolgendo altre realtà.
Cosa l’ha colpita nell’istituto?
Medici, infermieri e agenti fanno di tutto perché le cose funzionino in una struttura che è antica e inadeguata.