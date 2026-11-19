Una main street all’americana, vestita a festa per Natale e per chiudere le iniziative dei primi 15 anni di vita di Aqde, l’associazione «Quelli di Erbusco». L’appuntamento, annunciato in queste ore dal sodalizio giovanile del borgo della Franciacorta, è per sabato 28 novembre lungo via Verdi, il cuore di Erbusco capoluogo, dalle ore 10 alle ore 21.
Il programma
«Sarà un evento imperdibile – spiegano da Aqde, realtà oggi presieduta da Paolo Bertazzoni – per inaugurare il periodo natalizio in grande stile. Avremo 70 espositori tra artigianato, idee regalo e hobbistica, oltre a un’ampia selezione di food truck provenienti da tutta Italia, che offriranno specialità sia per pranzo sia a cena. Non mancheranno poi momenti dedicati ai più piccoli, con attività completamente gratuite».
A metà giornata, verso le ore 17.15, ci sarà il discorso del sindaco, Mauro Cavalleri, con l’accensione delle luminarie natalizie e dell’albero di Natale, interamente decorato a mano dalle Uncinettine di Erbusco. A chiudere, l’aperitivo sotto le stelle dalle 17.45 alle 21, con dj set e possibilità di brindare insieme all’inizio delle festività, oltre che ai 15 anni di Aqde.
Di corsa
Il giorno dopo, domenica, si potrà… smaltire il tutto cimentandosi con la seconda edizione del «Trail della Scala», una corsa (in versione competitiva e non) per scoprire i sentieri più selvaggi, i single track e le pendenze del Monte Alto. Due i percorsi, di 14 e 24 chilometri. Le iscrizioni sono già aperte su www.aqde.it, il sito di «Quelli di Erbusco», impegnati dal 2011 a «proteggere il presente e costruire il futuro». Questo lo slogan scelto per le campagne benefiche annuali, che nel 2025 hanno portato a sostenere con 8mila euro l’associazione «I bambini Dharma», punto di riferimento bresciano per i piccoli pazienti ricoverati.
Quest’anno, invece, il ricavato andrà a due progetti distinti. Da un lato c’è la lotta alla violenza di genere, attraverso il supporto alla casa rifugio della Fondazione Galignani, che dal 2022 a oggi ha accolto, nell’Ovest Bresciano, 50 donne e 67 bambini vittime di violenza domestica. L’altro progetto è invece «Radici future», l’assegno di studio biennale dedicato ad approfondire aspetti storici, sociali o innovativi del paese. A ottenere la prima borsa è stato il ricercatore Andrea Barsacchi, che entro il prossimo autunno presenterà alla cittadinanza i risultati del suo lavoro «Erbusco, un borgo della Franciacorta alla fine del medioevo. Società, poteri, economia».