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Festa del Primo maggio, in città sospesa la raccolta rifiuti

Questo venerdì il servizio sarà fermo e riprendere regolarmente venerdì 8
Bidoni per la raccolta dei rifiuti - © www.giornaledibrescia.it
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