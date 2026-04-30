Festa del Primo maggio, in città sospesa la raccolta rifiuti
Questo venerdì il servizio sarà fermo e riprendere regolarmente venerdì 8
Bidoni per la raccolta dei rifiuti - © www.giornaledibrescia.it
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