Festa del 4 novembre, le celebrazioni in piazza Loggia a Brescia

Brescia celebra il Giorno dell’Unità nazionale e delle forze armate. Il cuore della manifestazione, come da tradizione, sarà piazza Loggia, dove si terrà la cerimonia ufficiale inizierà alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, delle associazioni combattentistiche e d’arma e dei rappresentanti del mondo della scuola e della società civile.
Le celebrazioni
L’appuntamento è alle 11.10. Da piazza Loggia partirà un breve corteo verso il «Masso dell’Adamello» in piazza Vittoria, dove verrà deposta una corona d’alloro. Di nuovo in piazza Loggia, poi, alle 11.30 comincerà la cerimonia, con la rassegna del Reparto d’onore da parte del Prefetto di Brescia, Andrea Polichetti e la lettura del messaggio augurale del Capo dello Stato. La cerimonia si concluderà con la deposizione di una corona di alloro alla stele sotto la Loggia, in omaggio ai caduti di tutte le guerre.
Saranno presenti anche gli studenti della Scuola Audiofonetica, del liceo artistico Foppa, dell’istituto Piamarta e dell’istituto Tonolini di Niardo. «Il 4 novembre rappresenta non soltanto il compimento dell’unità nazionale – è il messaggio del prefetto di Brescia, Andrea Polichetti –, ma anche una rinnovata occasione di riflessione sul significato del servizio reso al bene comune e sulla responsabilità condivisa di custodire un patrimonio ideale e civile sul quale si fonda la Repubblica».