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Il 4 Novembre vale doppio e dura un mese con San Carlo Borromeo a Rovato

Nella capitale della Franciacorta si prepara l’omaggio alle Forze Armate mentre oggi partono le iniziative patronali. Il sindaco: «Occasione per ritrovarci come comunità»
Daniele Piacentini
Una veduta dall'alto di Rovato
Una veduta dall'alto di Rovato

Un mese di festa per rinsaldare il legame tra Rovato e San Carlo Borromeo. Comune, Pro Loco e Distretto del commercio hanno presentato le iniziative patronali previste prima, durante e dopo la data simbolo del 4 novembre. «Ci raccoglieremo – spiega la sindaca Valentina Bergo – nel ricordo di quanti hanno sacrificato la vita per consegnarci un’Italia unita, libera e democratica. A loro la nostra eterna riconoscenza, così come alle Forze Armate che, ogni giorno, servono il Paese con coraggio, dedizione e spirito di sacrificio».

Il programma

Per Rovato, però, il 4 novembre «assume un significato ancora più profondo, perché coincide con la festa del nostro patrono, San Carlo Borromeo: un’occasione per ritrovarci come comunità, riscoprire le nostre radici e rinnovare quei valori di solidarietà, responsabilità e servizio che ci uniscono».

San Carlo Borromeo
San Carlo Borromeo

In Municipio, dalle 17.30, mercoledì 4 premiazione delle attività storiche, consegna della borsa di studio in memoria del cavalier Paolo Scarsi, la cerimonia dei Leoni e Leoncini d’oro e infine, nella vicina parrocchia, la messa solenne con il vescovo di Brescia, monsignor Pierantonio Tremolada, accompagnato dai sacerdoti rovatesi e di tutta la Franciacorta.

San Carlo, però, non è solo 4 novembre. Già oggi, venerdì, c’è il Luna Park patronale, aperto tutti i giorni fino mercoledì, dalle 15, al Foro Boario di via Martinengo. Sempre oggi, ma alle 21, «trasferta» a Erbusco, con la presentazione al teatro di via Verdi della mostra «La memoria ritrovata», che verrà aperta domani, sabato, alle 17, nei locali della Fram rovatese. In esposizione gli scatti del fotografo Giovanni Sorlini, con i volti dei rovatesi dei primi decenni del Novecento.

Martedì 3, invece, Concerto di San Carlo alla chiesa di San Rocco (ore 20.30) con la scuola Strickler. Giovedì 5 si torna in Parrocchia, alle 10.30, per celebrare il ventesimo anniversario del centro «Ettore Spalenza – Fondazione don Gnocchi».

Venerdì 6 apre poi i battenti la Cittadella della cultura, con il convegno (ore 18) «Da San Francesco a San Carlo: percorsi di storia e arte», mentre domenica 8, dalle 9.15, il corteo tra il Municipio e il Sacrario dei caduti, nel rinnovato piazzale delle scuole primarie. Il resto delle iniziative è su www.comune.rovato.bs.it, dove si trovano anche l’elenco della quindicina di ristoratori aderenti a «Novembre, mese del manzo all’olio di Rovato».

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4 NovembreSan Carlo BorromeoGiornata delle Forze Armatefesta patronaleRovato

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