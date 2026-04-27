Ex Selca, via libera della Regione a 10 milioni per la bonifica

Il commento di Maione

«L'approvazione di questa delibera - sottolinea Maione - segna un traguardo storico non solo per Berzo Demo, ma per l'intera Valle Camonica. Con uno stanziamento imponente di 10 milioni di euro, Regione Lombardia dimostra con i fatti la volontà di risanare una ferita ambientale che il territorio attende di rimarginare da decenni. Non si tratta solo di una bonifica, ma di un atto di responsabilità verso i cittadini e verso un ecosistema montano che merita finalmente la soluzione di questo problema».

Lo stanziamento di questi 10 milioni di euro si aggiunge alle risorse già mobilitate in precedenza, in particolare 2,1 milioni dalla curatela fallimentare, 2 milioni provenienti da precedenti finanziamenti regionali, 1 milione dai canoni idrici e 3,9 milioni provenienti dal fondo comuni confinanti stanziati lo scorso 9 aprile. In questo modo si potrà effettuare una rimozione massiccia dei rifiuti presenti.

Sulla base degli affidamenti dei lavori si valuterà se le risorse stanziate saranno sufficienti alla rimozione totale dei rifiuti o se dovranno esserci ulteriori integrazioni meno significative.

Gli interventi di rimozione dei rifiuti, oltre che sanare questa ferita ambientale e dare nuova possibilità di utilizzo all’area, consentiranno anche di prevenire un peggioramento della contaminazione di terreni e falde, facendo risparmiare risorse per le bonifiche future, che sarebbero ancora maggiori.