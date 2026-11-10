Le ex scuole della Valtrompia protagoniste del piano da 19 milioni di euro

Le ex scuole della Valtrompia si preparano a una nuova vita, fra alloggi per anziani, spazi di incontro e servizi per la comunità. Il loro recupero è uno dei fili conduttori del programma delle opere pubbliche 2026-2028 della Comunità montana, aggiornato dalla Giunta esecutiva lo scorso 29 ottobre.
L’investimento
Un quadro da oltre 19 milioni di euro che riunisce progetti per la mobilità, la riqualificazione degli edifici e il tempo libero. «L’ente comprensoriale fa sintesi su una programmazione che riguarda tutti i 18 Comuni – spiega il presidente Massimo Ottelli –. Con il confronto in conferenza dei sindaci si analizzano le necessità delle singole municipalità per individuare i principali canali di reperimento delle risorse, fra bandi e contributi regionali».
A Sarezzo la trasformazione di un’ex scuola primaria «Alfredo Soggetti» di Sarezzo nel Social hub (un polo che riunirà servizi sociali e sociosanitari rivolti a bambini, famiglie, anziani e persone fragili) delle Aree interne vale 3 milioni e 255mila euro, ai quali si affiancano 845mila euro per la rinaturalizzazione degli spazi collegati.
Il programma
Il programma dei servizi prevede inoltre 200mila euro per potenziare l’offerta del nuovo polo e promuovere la salute. A Lavone di Pezzaze l’ex scuola primaria è destinata ad alloggi temporanei per anziani autosufficienti e spazi di aggregazione per anziani e minori. Per l’efficientamento energetico sono previsti 265mila euro.
A Polaveno figura un intervento da 1,3 milioni su un ex edificio scolastico da destinare a centro sociale diurno, mentre a Brione sono programmati 360mila euro per recuperare il piano terra dell’edificio di via Montano Montini e creare spazi per la comunità. «Pur nelle specificità si cerca di avere sempre più una visione di bacino territoriale omogeneo, consapevoli di fare rete il più possibile» aggiunge Ottelli.
Mobilità dolce
Sul fronte della mobilità la voce maggiore è il polo di interscambio fra auto e autobus a Gardone, da 4,46 milioni, con altri 1,265 milioni per la rinaturalizzazione dell’ambito connesso. Alle ciclopedonali sono destinati 250mila euro per il percorso Cesovo-Caregno, altrettanti per completare quello lungo il Garza e circa 257mila euro per un tratto della Greenway a Nave.
Completano il quadro il sentiero 3V, con 1,01 milioni, e un biolago con spazi verdi per il turismo sostenibile, da 535mila euro. Guardando avanti, Ottelli annuncia per il triennio 2027-2029 «un impegno significativo nelle opere pubbliche tra infrastrutture, recupero di dissesti idrogeologici e piano di sviluppo rurale».