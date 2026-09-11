Al Centro anziani di Castel Mella spazi più verdi, luminosi e moderni

Un nuovo spazio all’aperto, più funzionale e vivibile, e nuovi interventi per rendere la struttura più confortevole ed efficiente. Il Centro diurno anziani di Castel Mella ha cambiato volto grazie a una serie di lavori che hanno interessato sia gli spazi esterni sia quelli interni.
L’intervento
I lavori, conclusi nei giorni scorsi, hanno portato alla realizzazione di una nuova pavimentazione e all’installazione di un grande pergolato in corten con copertura retrattile. Sono state aggiunte inoltre nuove sedute e arredi da giardino, mentre un sistema di illuminazione a led permette ora di utilizzare gli spazi esterni in maggiore sicurezza anche nelle ore serali. Gli interventi non si sono fermati però all’esterno. Per migliorare le temperature interne durante i mesi più caldi sono state sostituite alcune delle pellicole oscuranti delle vetrate della struttura.
È stato poi installato un erogatore di acqua e sono state distribuite borracce agli utenti: una scelta pensata sia per offrire un servizio gratuito agli anziani sia per ridurre l’utilizzo della plastica. Ma non è tutto qui perché, sempre in tema di efficientamento energetico e vivibilità degli spazi, nei prossimi giorni è previsto anche un ulteriore intervento sulle sale interne.
Anche qui verranno sostituite tutte le vecchie lampade con nuovi punti luce a led: «I nuovi spazi consentiranno di vivere il Centro anche all’aria aperta – sottolinea il vicesindaco Daniele Mannatrizio –. L’illuminazione a led garantirà invece una migliore resa luminosa e un maggiore comfort visivo, oltre a permettere un significativo abbattimento dei consumi energetici». Questi ultimi lavori si aggiungono al rinnovo del sistema di riscaldamento e raffrescamento già effettuato per un investimento totale superiore ai 150mila euro.
Per la comunità
Per il sindaco Giorgio Guarneri si tratta di una spesa fondamentale che riguarda non solo la struttura, ma soprattutto il ruolo che il Centro svolge nella comunità: «Con questo intervento confermiamo il nostro impegno nei confronti di chi ha costruito la storia del nostro paese: i nostri anziani – commenta –. Il Centro rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la vita sociale di Castel Mella». Un’importanza sottolineata anche dall’assessore Silvia Torchio: «Il benessere dei nostri anziani passa anche dalla qualità degli ambienti in cui si incontrano e condividono la quotidianità».