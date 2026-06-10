Chiari, stagione delle feste: grande partecipazione e nuove regole

Successo per le prime due serate, si prosegue oggi in Villa e domani in centro. I bar devono chiudere entro le 2. Divieto assoluto di detenzione e consumo di bevande alcoliche nei parchi e in generale negli spazi pubblici, a eccezione dei bar e dehor

Daniele Piacentini 10 giugno 2026 2 ' di lettura

Tantissimi giovani hanno partecipato ai primi eventi Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti festeVilla MazzottialcolestatedivertimentoChiari Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...