Erbusco, undici anni di orto di comunità pensando ai bisogni dell’oratorio

Undici anni di orto di comunità a Villa Pedergnano. Nella frazione di Erbusco, i circa tremila metri quadrati messi a disposizione nel 2015 dalla Parrocchia contribuiscono a sostenere le attività e la ristrutturazione dell’oratorio, oltre a rappresentare un ponte concreto tra generazioni. Patate, zucche, mais e altri beni della terra che – a rotazione – vengono seminati all’«Orto della carità di San Giorgio», nei primi anni, erano gestiti in toto da un animato gruppo di pensionati, volontari dell’oratorio.
Con il passare del tempo, però, la «squadra» si è allargata, coinvolgendo anche ragazzi e adulti, per un momento di solidarietà e condivisione concreta. «Quest’anno – spiegano i volontari – la siccità ha causato un calo del raccolto del mais dell’80 per cento, mentre la raccolta delle zucche è andata alla grande», finendo nelle dispense dei pedergnanesi. Il ricavato delle donazioni è stato devoluto all’oratorio, impegnato da alcuni anni in importanti lavori di riqualificazione dei propri spazi, frequentati giornalmente da bambini, famiglie e adulti.
I Sabati in Villa
Archiviata (per ora) l’attività agricola, i volontari guidati da don Giuliano Massardi hanno comunque deciso di non rimanere con le mani in mano. In rampa di lancio c’è ora l’edizione 2026 di un’altra tradizione tutta made in Villa Pedergnano, come i «Sabati in Villa»: «quattro sere del sabato – spiegano – che permetteranno di passare alcune ore in allegria tra buon cibo, cultura e canto».
Si parte sabato 17 ottobre, alle 19.30 in oratorio, con la «Cena con delitto» (prenotazioni obbligatorie, aperte fino al 12 ottobre, telefonando al numero 339 7421367, costo 30 euro). In scena, tra una portata e l’altra, il giallo «Back to black» a cura della compagnia «La FiloNoir».
Sabato 24 ottobre, invece, trasferimento in Parrocchiale con il Coro Prealpi, attivo nella frazione dal lontano 1° ottobre 1970. I cantori della formazione, diretti dal maestro Paolo Tosoni, terranno dalle ore 20.45 il loro classico Concerto d’Autunno insieme a Coro Alpe di Saronno e Corale veronese di San Bricco.
Terzo appuntamento in programma sabato 7 novembre, con la «Bach Consort» di Brescia e il concerto «William Byrd, The Battel. Battaglia, morte e pace». A chiudere, sabato 28 novembre, il concerto del Coro San Giorgio, diretto da Beatrice Bonfadini, abbinato alla mostra «Cantico delle creature» di don Renato Laffranchi.