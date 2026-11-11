Per l’emergenza alghe maxi finanziamento di Regione Lombardia

Due bandi per la tutela dei laghi e il rafforzamento delle risorse ordinarie destinate alla gestione delle macrofite, oltre a una nuova convenzione tra l’Autorità di bacino e le Province di Bergamo e Brescia, incrementata di 150mila euro, sono le risorse messe in campo da Regione Lombardia per i laghi d’Iseo ed Endine.
La risposta della Giunta all’interrogazione presentata dal pisognese Diego Invernici sull’«Emergenza proliferazione incontrollata di macrofite acquatiche nel Basso lago d’Iseo e nel lago di Endine: impatti su ambiente, trasporto pubblico di linea, turismo ed economia locale, e misure urgenti di sostegno e contenimento» è arrivata dall’assessore regionale all’Ambiente Giorgio Maione: «Abbiamo reperito risorse concrete per affrontare le criticità nei prossimi due anni e rafforzato i fondi ordinari. Parallelamente, abbiamo avviato studi scientifici sui laghi d’Iseo e di Endine. L’obiettivo è costruire un quadro conoscitivo aggiornato, indispensabile per programmare interventi strutturali, efficaci e condivisi».
La Direzione generale Ambiente e clima, nell’ambito del recente bando dedicato alla tutela dei laghi, ha finanziato con un contributo regionale di 300mila euro, a fronte di un costo complessivo di 355mila, il progetto dell’Autorità di bacino lacuale dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro «Interventi di tutela e conservazione della biodiversità del lago d’Iseo e delle Torbiere del Sebino».
Tra le azioni previste ci sono interventi di sfalcio e contenimento delle macrofite invasive nel biennio 2027-2028, su circa 140mila metri quadrati di fondale lacustre. L’obiettivo è intervenire in modo programmato e tempestivo riducendo il rischio che si ripetano le situazioni di particolare criticità registrate nella scorsa stagione estiva. Sempre nell’ambito del bando regionale per la tutela dei laghi, sono stati finanziati con altri 300mila euro, anche in questo caso a fronte di un investimento di 355mila, gli «Interventi di tutela e conservazione della biodiversità del Lago di Endine». Anche questo progetto prevede azioni per la gestione delle specie vegetali invasive e la tutela degli ecosistemi lacustri. Le risorse sono state quindi stanziate attraverso la collaborazione tra più enti, con l’obiettivo comune di affrontare il problema delle macrofite e tutelare gli ecosistemi dei due laghi.