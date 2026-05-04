Elegante e identitaria: la Valtènesi tra sole e lago
Protagonista assoluto è il Groppello Doc, vitigno «a nodo» che guida il successo internazionale dei rosati del territorio
Le vigne in una posizione unica
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