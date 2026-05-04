Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaGarda

Elegante e identitaria: la Valtènesi tra sole e lago

Protagonista assoluto è il Groppello Doc, vitigno «a nodo» che guida il successo internazionale dei rosati del territorio
Le vigne in una posizione unica
Le vigne in una posizione unica

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Summer Gardaproduzione vitivinicolaGroppelloValtènesi
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...