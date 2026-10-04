Avevano oltre 300 grammi di cocaina in casa: arrestata una coppia

Oltre tre etti di cocaina nascosti in casa e nel garage. È quanto hanno trovato i carabinieri dI Gardone Val Trompia durante una perquisizione che ha portato all’arresto di una coppia, accusata di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
A far scattare l’intervento è stata la donna, una 51enne italiana, notata dai militari poco dopo essere uscita di casa mentre consegnava un involucro a un’altra persona. Il controllo ha permesso di trovare una dose di cocaina e denaro contante, ritenuto il pagamento per la droga appena avvenuta.
A quel punto i carabinieri hanno perquisito l’abitazione della coppia e il garage nella loro disponibilità, dove era presente anche il marito, un 33enne albanese con precedenti di polizia. Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati complessivamente circa 340 grammi di cocaina, 20 grammi di marijuana, 1.200 euro in contanti, oltre a bilancini e materiale utilizzato per confezionare le dosi.
Su disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida, il 33enne è stato portato in carcere a Brescia, mentre la moglie è stata posta agli arresti domiciliari.
A Desenzano
Uno scambio di droga vicino a una strada sterrata ha fatto scattare l’intervento della polizia. A Desenzano del Garda sono stati arrestati un 41enne albanese e una 27enne romena, entrambi residenti in Veneto e con precedenti, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Gli agenti del Commissariato di Desenzano stavano controllando la zona di Rovizza quando hanno notato l’auto con a bordo la coppia, già conosciuta per precedenti legati alla droga. Hanno seguito i loro spostamenti fino alla località Rochedone Cipriani, dove la vettura si è fermata nei pressi di una strada sterrata.
Qui è arrivata un’altra auto. Il conducente ha consegnato del denaro alla coppia, ricevendo in cambio un involucro contenente cocaina. Dopo lo scambio i due veicoli hanno ripreso la marcia in direzioni opposte, ma la coppia è stata fermata poco dopo.
La perquisizione ha permesso di trovare 29 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 23 grammi, nascoste nelle fessure del tetto apribile dell’auto. Nell’abitazione sono stati invece trovati altri 90 grammi di cocaina, 15 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Sequestrato anche il denaro ritenuto provento dello spaccio.
L’acquirente, un italiano residente in Veneto, ha consegnato la dose appena comprata e ha riferito di rivolgersi abitualmente allo stesso venditore. È stato quindi sanzionato per il possesso di droga per uso personale e per guida senza patente. La coppia è stata arrestata e messa a disposizione della Procura.