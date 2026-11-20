Una sostanza versata di nascosto in un bicchiere può bastare a trasformare una serata in un incubo. Si chiama «drink spiking»: consiste nell’aggiungere droghe, sedativi o alcol a una bevanda all’insaputa di chi la consuma, per facilitare violenze sessuali, furti o altre aggressioni. Un fenomeno difficile da individuare, spesso sommerso, contro il quale la prevenzione è fondamentale. A spiegarne rischi e insidie è Luca Gheda, psichiatra e direttore del Servizio Dipendenze dell’Asst Spedali Civili.
Dottor Gheda, quanto è diffuso il fenomeno?
Difficile quantificarlo. Molti episodi non vengono denunciati e, anche quando avviene, non sempre gli esami tossicologici riescono a individuare le sostanze utilizzate. In Italia il 31% delle donne tra i 16 e i 75 anni dichiara di aver subito una forma di violenza e l’1% riferisce uno stupro al quale non ha potuto opporsi perché sotto l’effetto di droghe o alcol. Secondo lo studio britannico «Drinkaware 2025», l’1,8% degli adulti racconta di aver subito un episodio di drink spiking nell’ultimo anno, percentuale che sale al 3% tra i 18 e i 34 anni. L’11% dichiara invece di esserne stato vittima almeno una volta nella vita. Sono dati basati sulle testimonianze. E un’altra ricerca evidenzia che solo nel 20% dei casi sospetti si trova un riscontro tossicologico. È dunque un fenomeno che sfugge alle statistiche.
Quali sono le sostanze più utilizzate?
Tra le più tipiche ci sono il Gbl e il Ghb, insapori e inodori, che possono provocare euforia, disinibizione, perdita di controllo e sedazione. La vittima diventa così vulnerabile all’aggressore. Si usa anche la ketamina, un anestetico dissociativo che compromette i movimenti e può causare vuoti di memoria. Oppure le benzodiazepine, che inducono sonnolenza fino alla perdita di coscienza. Queste ultime sono anche più facili da reperire, perché prescritte per curare disturbi come l’ansia.
I test disponibili in farmacia permettono di riconoscerle?
Solo in parte. Possono rilevare sostanze come Ghb, scopolamina, cocaina e ketamina, ma non tutte quelle utilizzabili. Un risultato negativo, quindi, non garantisce che il drink sia sicuro. E non dimentichiamo che basta aggiungere alcol a una bevanda analcolica, oppure aumentarne la gradazione all’insaputa di chi la beve, per parlare di drink spiking. L’elemento decisivo è l’assenza di consenso. Per questo, se qualcosa non convince, meglio lasciare il bicchiere.
Come valuta l’iniziativa delle farmacie?
È un’ottima iniziativa. Contribuisce a prevenire, ma anche costruire una responsabilità condivisa. Le farmacie sono luoghi frequentati da moltissime persone e possono favorire la conoscenza di un rischio ancora troppo sottovalutato.
Nella sua esperienza ha incontrato vittime di drink spiking?
Ho raccolto testimonianze di persone con dipendenze che sospettavano di averlo subito. Gli esami tossicologici sono risultati negativi, ma questo non basta a escludere che sia accaduto.
E qualcuno le ha mai confessato di aver somministrato sostanze di nascosto?
No, ho ascoltato soltanto racconti di possibili vittime.
È un rischio che riguarda soprattutto le donne?
No, anche gli uomini possono esserne vittime.
Qual è il consiglio più importante?
Tenere gli occhi aperti. Se si sospetta che qualcuno abbia manomesso una bevanda, non bisogna berla. Ed è importante denunciare anche quando non si hanno certezze. Ma soprattutto deve essere chiaro un principio: chi subisce una violenza non ne ha mai la colpa. La responsabilità è di chi la commette e anche di chi assiste senza intervenire.