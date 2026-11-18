Una campagna contro la «droga dello stupro» che parte anche da Brescia. Protagonista è un test, capace di rilevare la presenza nel bicchiere di sostanze in grado di alterare la capacità di reazione di una persona. L’iniziativa è promossa da tre sezioni di Federfarma che hanno organizzato la campagna sperimentale «Il consenso non si scioglie in un drink»: quelle di Roma, Brindisi e, appunto, Brescia. Un’iniziativa ideata in particolare dal gruppo di lavoro Pari opportunità di Federfarma nazionale, guidato dalla bresciana Clara Mottinelli. Nel nostro territorio, dal 23 al 28 novembre sarà possibile ricevere gratuitamente un campione monouso del test in 60 farmacie (sarà comunque acquistabile negli altri giorni). Ma come funziona il test e quali sostanze è in grado di riconoscere?
Il kit
Il test che verrà distribuito gratuitamente nelle farmacie della provincia, concretamente, è «una striscia reattiva, che cambia colore se all’interno del liquido sono presenti determinate sostanze», spiega Marco Belloni, segretario di Federfarma Brescia. Per effettuare il test occorre strappare una striscia del campione, versare una goccia della bevanda che si vuole analizzare su entrambe le aree di reazione del test e attendere: se le parti della striscia diventano arancioni, blu o grigie, nel bicchiere sono presenti sostanze droganti.
Quali sostanze? «Il test è sensibile all’acido gamma-idrossibutirico, alla ketamina, alla cocaina e alla scopolamina», racconta Belloni. Alcune di queste hanno anche finalità terapeutiche, altre no: «Hanno proprietà farmacologiche diverse ma sono accomunate dal fatto di poter favorire, in dosi elevate, un’azione depressiva sul sistema nervoso centrale: fanno perdere il controllo a chi le assume, inducono sonnolenza, in qualche caso possono anche arrivare a sedare la persona. Un’altra caratteristica di queste sostanze – aggiunge il segretario di Federfarma di Brescia – è quella di far perdere la memoria di ciò che è accaduto nel lasso di tempo in cui hanno agito sulla persona che le ha consumate».
Le «droghe dello stupro»
Tutte caratteristiche che rendono queste sostanze «adatte a indurre una persona a fare cose che non vorrebbe fare». Inoltre, spiega Belloni, «vengono eliminate rapidamente dall’organismo, un’altra proprietà che le ha fatte scegliere per queste finalità. Potrebbero non essere più rilevabili dalle analisi se è passato un certo periodo di tempo. Anche per questo sono pericolose e utilizzate per questo uso illecito».
Le quattro sostanze rilevabili dal test che sarà distribuito gratis durante la campagna di Federfarma non sono le uniche adatte a queste finalità: «Per il meccanismo su cui è basato, il test non può rintracciarle tutte: le quattro che rileva sono le più famose usate come droga dello stupro – dice il segretario di Federfarma Brescia –. Purtroppo ci sono chimici criminali che si dedicano a studiare droghe nuove e possono quindi mettere a punto sostanze diverse, non rilevabili dai test in circolazione».
La campagna di Federfarma
Il test, spiega Belloni, «non va preso come affidabile al 100 per cento, ma ha il pregio di parlare del problema del fenomeno del “drink spiking”», come è chiamata la pratica di versare sostanze stupefacenti nel bicchiere di una persona a sua insaputa.
«Il test rende tangibile anche la presenza delle farmacie: se si hanno dei dubbi, nel farmacista si può trovare un riferimento – dice Belloni –. Quindi, nella giornata dedicata al contrasto alla violenza sulle donne, ci era sembrato utile e positivo introdurre un elemento nuovo, che desse fisicità a questa presenza. Il kit – conclude – è un modo per indurre anche le persone ad acquisire più consapevolezza su questo problema, che esiste davvero e non è una leggenda metropolitana».
Nelle scuole
I campioni del test saranno distribuiti anche in due incontri di sensibilizzazione di Federfarma nelle scuole. Il primo sarà il 25 novembre – Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – alle 12.15 all’istituto Canossa Campus di via San Martino della Battaglia a Brescia. Saranno coinvolte le quinte del liceo di Scienze umane e dell’istituto professionale, che alla fine dell’incontro presenteranno un’installazione da loro realizzata per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne.
Il secondo appuntamento sarà il 27 novembre alle 9.30 all’istituto Meneghini di Edolo: la presidente di Federfarma Brescia, Clara Mottinelli, e la Casa delle Donne di Darfo presenteranno l’iniziativa agli studenti di quinta superiore.
«Vogliamo dare ai giovani strumenti per riconoscere i rischi e proteggersi – spiega Mottinelli –. Con questa iniziativa proviamo a richiamare l'attenzione su un fenomeno che troppo spesso viene sottovalutato o del quale si parla ancora troppo poco. Abbiamo scelto le farmacie perché sono presìdi di salute e prossimità, luoghi accessibili a tutti, nei quali è possibile fare informazione e prevenzione. Ma anche le scuole, perché è proprio tra i giovani che dobbiamo investire maggiormente nella conoscenza e nella cultura del rispetto. La collaborazione tra Federfarma Brescia e i centri antiviolenza dimostra quanto sia importante fare rete per affrontare problemi che riguardano l'intera società. Le farmacie sono essere parte attiva di questo impegno, contribuendo a diffondere una cultura della prevenzione, della sicurezza e del rispetto della persona, confermandone il ruolo non solo come luoghi di dispensazione dei medicinali, ma anche come punti di riferimento per i cittadini, capaci di contribuire alla sensibilizzazione su temi di rilevanza sociale».