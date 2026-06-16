Dopo quattro anni riecco la cupola del centro sportivo di Ghedi

I lavori erano terminati nel 2023, ma il combinato disposto tra gas burocrazia, radon e legionella ha ritardato la riapertura

Gianantonio Frosio 16 giugno 2026 2 ' di lettura

La cupola del centro sportivo Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti gas radoncupolacentro sportivoGhedi Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...