La Casa di Comunità di Gargnano apre dopo due anni di attese e disagi

«Finalmente» e «È la fine dei disagi per anziani e popolazione»: sono i commenti che si sentono a Gargnano e nei paesi dell’Alto Garda, da quando si è diffusa la notizia della riapertura dei vecchi poliambulatori situati di fronte alla chiesa di San Francesco e diventati ora Casa di Comunità. I primi servizi, tra cui il centro prelievi, saranno operativi da lunedì prossimo, 26 gennaio. Intanto, da oggi, il servizio prelievi ospitato nell’ex scuola d’arte, sarà sospeso per permettere il trasloco nei nuovi ambienti.

I lavori di sistemazione – ricordiamo – sono iniziati nell’autunno di due anni fa. Per due volte – a giugno 2025 e lo scorso dicembre – era stata programmata l’apertura della Casa di comunità. Il prolungamento dei cantieri e la necessità di avere la certificazione completa hanno ulteriormente posticipato l’inaugurazione. Quella di ieri è stata una giornata di grande lavoro affinché tutto, da lunedì prossimo, sia funzionale.

Difficoltà

Come si accennava, sono stati due anni di disagi per la popolazione di Gargnano, ma anche di Toscolano, Tignale, Tremosine e Limone, considerato che per raggiungere i poliambulatori nella sede provvisoria dell’ex scuola d’arte c’è una salita ripida e difficile da percorrere in estate per via del caldo, per chi è anziano o non sta bene e necessita di un prelievo, di una visita o deve ricorrere al medico di famiglia o alla guardia medica.

I volontari che collaborano con i Servizi sociali del Comune di Gargnano per due anni si sono prodigati ogni mattina con i viaggi da casa ai poliambulatori temporanei all’esterno del paese. Ora si riparte con più servizi. La Casa di comunità di Gargnano, in via Repubblica 2, fungerà anche da centro vaccinale per tutto l’Alto Garda. La speranza della popolazione è che i servizi offerti consentano di evitare viaggi verso Salò o Desenzano.

In futuro

Nelle adiacenze della nuova Casa di Comunità rimarrà operativo il servizio ambulanze gestito da Areu con i Volontari del Garda.

Il progetto, annunciato in campagna elettorale dal sindaco di Gargnano Giovanni Albini, è quello di creare una base con pista di atterraggio per l’eliambuanza nell’ex casa cantoniera al confine tra Bogliaco e Toscolano. Si sta lavorando per definire gli accordi, sulla base di 25 anni di affitto. I tempi paiono lunghi: i lavori devono ancora prendere il via.