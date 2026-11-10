Dopo 50 anni torna a splendere la pala dell’altare maggiore di Coccaglio

Dopo circa cinquant’anni di attesa, la pala dell’altare maggiore della chiesa parrocchiale di Coccaglio è pronta a essere presentata di nuovo alla comunità in tutto il suo rinnovato splendore. Il dipinto, intitolato «Beata Vergine del Patrocinio davanti alla Trinità e sotto le quattro parti del mondo», sarà protagonista della serata inaugurale di mercoledì 18 novembre, alle 20.30.
Nuova vita
Un appuntamento che segnerà la conclusione di un percorso atteso da decenni e seguito con particolare attenzione dall’attuale parroco don Gianfranco Rossi, dopo essere passato attraverso quattro diversi parroci.
All’incontro interverranno, oltre a don Rossi, il sindaco Monica Lupatini, la funzionaria della Sovrintendenza di Brescia e Bergamo e responsabile della direzione dei lavori Silvia Massari, lo storico dell’arte Angelo Loda e la restauratrice Marina Baiguera, che ha materialmente eseguito il recupero. Sarà presente, inoltre, la famiglia di Eugenio Fossati, fondamentale sponsor del restauro.
La grande tela, un olio di 470x270 cm realizzato nel 1757 dal pittore bresciano Francesco Savanni, costituisce uno dei beni artistici più importanti conservati nella chiesa coccagliese. Il suo valore era già riconosciuto nel Settecento: secondo una testimonianza riportata nel 1788, anche Giambattista Tiepolo ebbe occasione di ammirarla durante un passaggio a Coccaglio e volle conoscere l’identità dell’autore, manifestandogli il proprio apprezzamento.
L’opera
Al centro della composizione si trova la Vergine Maria, raffigurata mentre accoglie sotto il proprio mantello le suppliche dell'umanità. Ai suoi piedi sono rappresentati i quattro Continenti, mentre nella parte superiore si sviluppa la scena della Trinità, con Cristo e Dio Padre circondati dagli angeli. Un’immagine ricca di significati religiosi, legata alla devozione che la comunità ha sempre riservato alla Madonna del Patrocinio.
L’intervento conservativo, affidato a Marina Baiguera e condotto sotto la supervisione della Sovrintendenza, ha permesso di affrontare i danni del tempo e quelli riconducibili a una manutenzione di metà Novecento. Sono state eliminate vecchie riparazioni inadeguate, consolidata la tela originale, ripulita la superficie pittorica e recuperate le porzioni danneggiate con operazioni di stuccatura e ritocco.
La serata del 18 novembre sarà dunque l’occasione per conoscere il lavoro svolto e ritrovare un’opera che appartiene alla storia religiosa e culturale del paese. Un patrimonio che torna ora ad essere pienamente fruibile dalle generazioni presenti e future.