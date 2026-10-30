«Dino Run», il 5 novembre la corsa benefica per la cura delle malattie rare

I dinosauri tornano a invadere la città. Ma quest’anno dovranno fare spazio a un ospite inatteso: il varano di Montichiari, che dopo aver tenuto banco per un’intera estate è pronto a conquistare anche piazza Vittoria. Tranquilli, nessun allarme: giovedì 5 novembre rettili di ogni epoca si ritroveranno per una buona causa. È la terza edizione della Dino Run, la corsa-camminata più giurassica di Brescia, che mescola sport, musica e solidarietà per sostenere RaricomeFranci, il progetto dedicato alla cura delle malattie rare nei bambini.
Runner e camminatori
A chiamare a raccolta la città è CorriXBrescia, che ancora una volta mette la sua grande famiglia di runner e camminatori al servizio dell’iniziativa. Una collaborazione che cresce di anno in anno: alla prima edizione parteciparono circa 400 persone, alla seconda erano già un migliaio. E ora si punta a riempire nuovamente le strade del centro, tra scarpe da ginnastica, sorrisi e T-rex, compresi quelli dell’associazione Di corsa con Eli.
Il varano di Montichiari sarà la star annunciata della serata. Dopo essere diventato un piccolo caso dell’estate bresciana, approderà in piazza Vittoria per incontrare il pubblico e concedersi ai selfie. Avrà persino una colonna sonora tutta sua: Piergiorgio Cinelli canterà dal vivo, dal palco di Radio Bresciasette, il brano che ha dedicato proprio al celebre rettile. E tra gli ospiti sono attesi anche alcuni giocatori di basket dell’A2A Leonessa Brescia, protagonista di un campionato fin qui dominato.
La festa comincerà alle 18 con la diretta di Radio Bresciasette, condotta dalla direttrice artistica Maddalena Damini, affiancata dai dj dell’emittente. Musica e animazione accompagneranno il pubblico fino alle 19.30, quando scatterà la corsa-camminata lungo un percorso nel centro storico di quattro chilometri per chi cammina e di otto chilometri per chi corre. Le iscrizioni si raccolgono in piazza, con un’offerta minima di 5 euro.
Beneficenza
Dietro questa allegra invasione preistorica c’è un sogno che continua a viaggiare. È quello di Francesco Tedoldi, scomparso nel 2022, a soli 11 anni, a causa della malattia di Pompe. Franci sognava di cavalcare un dinosauro per esplorare luoghi lontani. Oggi, su quel dinosauro, sono saliti in tanti grazie al progetto RaricomeFranci, sostenuto dall’associazione Saveriocrea odv e dal Rotary Club Brescia Est. E i risultati sono concreti. Grazie alla generosità di tanti bresciani sono stati raccolti gli oltre 150mila euro per finanziare un ricercatore con contratto triennale alla Clinica pediatrica universitaria dell’Ospedale Civile.
Ora sta prendendo forma un altro traguardo: l’ambulatorio dedicato proprio a Francesco. I lavori sono in corso e l’inaugurazione è prevista a breve. Una ulteriore sfida è portare le cure direttamente nelle case dei piccoli pazienti con malattie rare che necessitano di infusioni settimanali. Per bambini spesso con difficoltà motorie, legati a macchinari e particolarmente esposti al rischio di infezioni, evitare continui viaggi in ospedale può fare un’enorme differenza.
Defibrillatore
La Dino Run sarà anche l’occasione per lasciare alla città un altro dono. Alle 18.45, prima della partenza, sarà inaugurato un defibrillatore donato dall’associazione Bomber del cuore. Interverranno l’assessore allo Sport Alessandro Cantoni, il presidente del Consiglio comunale Roberto Rossini e don Claudio Paganini per la benedizione.
Poi toccherà ai dinosauri, ai runner e a chi preferisce camminare. Perché il viaggio immaginato da Franci continua. E ogni passo può portarlo un po’ più lontano.