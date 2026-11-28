Ha sfruttato la sua più grande debolezza e con la scusa di vendergli una dose di eroina, lo ha attirato in quella che avrebbe potuto trasformarsi in una trappola mortale per un ragazzo di soli 18 anni. Perché quel fendente al torace, con una ferita al polmone – come ha evidenziato il medico nel referto – era potenzialmente letale. Solo l’intervento dei soccorritori ha evitato che una rapina per 60 euro si trasformasse in un omicidio. E solo la rapida e meticolosa indagine degli investigatori della Squadra Mobile, coordinati dalla procura di Brescia, ha permesso di arrestare l’aggressore: un ragazzo egiziano da poco maggiorenne e già noto alle forze dell’ordine.
La sequenza
Una scena di una violenza inaudita, di quelle che si vedono solitamente nei film. Ma immortalare quei pochi minuti non è stata la macchina da presa di un affermato regista, ma le telecamere del parcheggio sotterraneo della stazione ferroviaria di Brescia, teatro del brutale episodio. I due ragazzi che camminano un accanto all’altro, la vittima che si ferma vicino a un pilastro in attesa del ritorno di quello che credeva un comune spacciatore e il drammatico finale.
L’aggressore, egiziano anche lui 18enne, torna, ma invece della droga estrae il coltello. Il pugno in faccia anticipa di un solo istante il fendente al torace. Il 18enne alza le mani quasi a proteggersi, ma la violenza non si placa: la lama colpisce lo sterno e altri pugni vengono portati sulle ferite. L’audio non c’è, ma è chiaro il messaggio, poi confermato dalla stessa vittima: «Adesso tira fuori i soldi».
Afferra le banconote custodite nella cover del telefono della vittima e allontana il cellulare sotto un’auto per non fargli chiamare i soccorsi. Il ragazzo ferito cade a terra e lui continua a colpirlo, poi prende il monopattino elettrico con cui era arrivato e se ne va, come se nulla fosse verso l’uscita. Il secondo tempo non si vede in video, ma è nero su bianco nell’ordinanza di custodia in carcere firmata dal gip del Tribunale di Brescia, eseguita nei giorni scorsi dagli agenti della Mobile.
Il fatto
L’episodio è avvenuto venerdì scorso, il 20 novembre, poco dopo le 19. I due si erano incontrati per caso fuori dalla stazione e insieme erano andati verso il parcheggio sotterraneo. Ma il giovane bresciano, anche lui residente in città come il suo aguzzino, non immaginava quello che sarebbe successo. Nonostante le ferite riportate, non ha perso i sensi ed è riuscito a chiamare una sua amica. Nel giro di poco sono intervenuti i soccorritori che lo hanno trasportato al Civile.
Le indagini
In un primo momento le sue condizioni non sembravano così gravi, ma la Mobile ha voluto approfondire il caso anche perché il referto del medico parlava chiaro: quel colpo era potenzialmente letale.
Decisive le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona della stazione e all’interno del parcheggio, che hanno permesso agli investigatori di ricostruire quanto accaduto e individuare il presunto aggressore, riconosciuto dagli stessi poliziotti. Le immagini sono state successivamente mostrate alla vittima, ricoverata in ospedale con una prima prognosi di 20 giorni, che lo ha riconosciuto immediatamente.
L’arresto è avvenuto soltanto cinque giorni dopo l’episodio a Gussago, dove gli agenti hanno trovato il 18enne egiziano in compagnia di un suo amico.