Un'offerta di droga, la scusa di doverla recuperare in un altro luogo e poi l'aggressione. Un ragazzo è stato accoltellato al polmone e rapinato nel parcheggio sotterraneo vicino alla stazione ferroviaria di Brescia. Per il fatto, avvenuto la sera del 20 novembre, la Polizia di Stato ha arrestato il 25 novembre un diciottenne egiziano, raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentato omicidio e rapina aggravata.
Secondo la ricostruzione della Squadra Mobile, il giovane ferito, italiano, si trovava in stazione per accompagnare un amico. Rimasto solo, avrebbe incontrato il diciottenne, che si sarebbe offerto di vendergli della droga, chiedendogli di seguirlo nel luogo in cui l'avrebbe nascosta.
I due hanno raggiunto il parcheggio sotterraneo della stazione. Qui il diciottenne avrebbe finto di recuperare lo stupefacente da un locale vicino, per poi avvicinarsi alla vittima e colpirla con un'arma al costato. La lama ha attraversato il giubbotto di pelle e il maglione, perforandole un polmone.
L'aggressore avrebbe poi tentato di colpirlo una seconda volta, puntando allo sterno. La vittima è riuscita a proteggersi alzando le braccia, ma sarebbe stata raggiunta da altri fendenti e da alcuni pugni sferrati contro la ferita.
Non sarebbe finita lì. Dopo averlo ferito, il diciottenne si sarebbe impossessato dei soldi che il ragazzo custodiva nella cover del cellulare, lanciando poi il telefono lontano per impedirgli di chiedere aiuto. Nonostante le ferite, la vittima è riuscita a recuperarlo prima di accasciarsi a terra e a contattare un'amica. La ragazza, arrivata sul posto e accortasi della gravità della situazione, ha chiamato il 118.
Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile, in particolare dalla Sezione Crimine Diffuso. Decisive le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona della stazione e all'interno del parcheggio, che hanno permesso agli investigatori di ricostruire quanto accaduto e individuare il presunto aggressore. Le immagini sono state successivamente mostrate alla vittima, ricoverata in ospedale, che lo ha riconosciuto. L'attività investigativa, coordinata dalla Procura di Brescia, ha portato alla richiesta e all'emissione della misura cautelare in carcere da parte del gip.