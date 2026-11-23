Desenzano, si fingono sordomuti per truffare due anziane al supermercato

Un agente di Polizia libero dal servizio ha notato i movimenti sospetti dei due uomini e ha seguito uno di loro in un supermercato di via Allende. Recuperati il denaro e i falsi documenti usati per il raggiro

23 novembre 2026 2 ' di lettura

Un'auto della Polizia sul Garda Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti truffafinti sordomuti Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...