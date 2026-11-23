Due uomini di 29 e 27 anni sono stati arrestati a Desenzano del Garda con l’accusa di truffa in concorso, dopo aver raggirato due anziane in un supermercato. I due, cittadini romeni senza fissa dimora, avrebbero utilizzato falsi documenti legati al mondo della disabilità per convincere le vittime a consegnare loro del denaro.
La truffa
A notare i movimenti sospetti è stato un agente della Polizia di Stato libero dal servizio, che nei pressi della stazione ferroviaria di Desenzano aveva visto un’auto con targa straniera con a bordo due persone. Insospettito dal loro comportamento, ha deciso di seguirle senza farsi notare. I due si sono fermati in via Allende, vicino a un supermercato. Uno è rimasto in auto con il motore acceso, mentre il complice è entrato nel negozio. L’agente lo ha seguito e, con l’aiuto di un collega libero dal servizio che si trovava nelle vicinanze, ha osservato i suoi movimenti.
All’interno del supermercato l’uomo si è avvicinato a due anziane, fingendosi sordomuto. Per rendere credibile la richiesta di denaro ha mostrato loro un documento con simboli e loghi riconducibili al mondo della disabilità, tra cui quello di Handicap International e la bandiera italiana. Il foglio riportava una richiesta di contributi per l’apertura di un centro internazionale per bambini poveri e una tabella con firme e importi di presunte donazioni.
Dopo aver notato la consegna di denaro da parte delle due donne, gli agenti hanno avvisato la Centrale operativa e richiesto l’intervento di una volante. Nel frattempo, uno dei poliziotti ha spiegato alle anziane di essere state vittime di una truffa, mentre il collega ha bloccato l’uomo prima che potesse allontanarsi. Le pattuglie arrivate sul posto hanno fermato anche il complice, che era rimasto in auto con il ruolo di palo.
L’arresto
La perquisizione personale e quella del veicolo hanno permesso di recuperare le banconote ottenute con il raggiro e il materiale utilizzato per mettere in atto la truffa. Portato negli uffici del Commissariato, il 29enne avrebbe ammesso quanto accaduto, riconoscendo la falsità dei documenti e dichiarando di aver già utilizzato più volte lo stesso sistema.
Entrambi sono stati arrestati per truffa in concorso e messi a disposizione della Procura della Repubblica. Nei loro confronti il questore di Brescia Paolo Sartori ha inoltre disposto il foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno a Desenzano del Garda per tre anni. Sono state avviate anche le procedure per la loro espulsione dal territorio nazionale.