Le code cambiano strada, i rifiuti ritrovano casa. Dopo quasi cinque mesi di chiusura, oggi, 18 novembre, riapre l’isola ecologica di via Giotto: si entra da via Cimabue e si esce dal vecchio cancello, con una nuova corsia per le auto in attesa. Ieri il taglio del nastro dell’intervento da 300mila euro, progettato e diretto dall’ufficio tecnico comunale.
L’accesso
Per chi arriva con il bagagliaio pieno, la prima novità è dunque l’accesso: basta imboccare via Cimabue, ora a senso unico e chiusa sul lato di via Michelangelo. Utile, come spiega l’assessore alle Opere pubbliche Giovanni Maiolo, perché «separare ingresso e uscita e ampliare gli spazi di manovra significa semplificare il conferimento dei rifiuti e migliorare le condizioni di lavoro degli operatori».
Il nuovo percorso può accogliere una ventina di vetture, sottolinea Massimo Pedercini di Garda Uno: lo spazio per l’attesa permette di liberare dalle code via Giotto, vicino alle scuole. Una necessità concreta per una struttura che tra luglio e agosto raggiunge picchi di 800 ingressi al giorno.
La più utilizzata
Il presidente di Garda Uno Mario Bocchio la indica come l’isola ecologica più utilizzata della provincia: «La raccolta differenziata e l’intera gestione del ciclo dei rifiuti - osserva - hanno bisogno della fattiva collaborazione dei cittadini». E qui si può conferire praticamente tutto, dal legno ai metalli, dagli ingombranti agli apparecchi elettrici ed elettronici. Una ricicleria, per dirla con il presidente Bocchio, che ora supera i 5mila metri quadrati, quasi il doppio di prima.
La struttura
A guidare tra spazi e novità è Erick Carella, responsabile dell’ufficio igiene urbana di Garda Uno. Si parte dalla grande vasca per sfalci e ramaglie, che triplica la capacità da 30 a circa 90 metri cubi, per passare all’area dedicata agli apparecchi elettrici ed elettronici e alla raccolta del tessile, introdotta quest’anno nei centri.
Più spazio anche alle manovre, percorsi definiti per i pedoni, pavimentazioni e illuminazione rifatte. Le superfici per i container sono impermeabilizzate e dotate di raccolta delle acque piovane.
L’isola del riuso
Per alcuni oggetti, poi, il viaggio potrà proseguire. Presto tornerà l’isola del riuso: i beni recuperabili saranno destinati all’Officina sociale, dove persone in condizioni di difficoltà potranno lavorarci prima del ritorno sul mercato dell’usato.
La riapertura chiude anche i mesi di trasferte negli altri centri. «Ringraziamo i cittadini che hanno avuto pazienza - sottolinea il vicesindaco Stefano Medioli - e gli operatori delle altre isole ecologiche, che hanno garantito un servizio sempre eccellente, con personale educatissimo e gentile».