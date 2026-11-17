Il nuovo depuratore del Garda a Lonato torna nel mirino del Presidio 9 agosto. Dopo aver esaminato la documentazione progettuale, il gruppo contrario all’opera rilancia le proprie obiezioni: costi, consumo di suolo, sostenibilità della gestione e conseguenze dello scarico nel fiume Chiese. E chiede di rimettere sul tavolo le alternative, a cominciare dal potenziamento dell’impianto di Peschiera. La contestazione riguarda il nuovo sistema destinato a trattare i reflui della sponda bresciana del lago, presentato il 30 luglio scorso dopo l’abbandono della soluzione con i due depuratori a Gavardo e Montichiari. Per il Presidio, il ritorno all’ipotesi Lonato non risolve i problemi emersi negli anni.
Le questioni
Il primo nodo è economico. I costi di costruzione ammontano a 314,5 milioni di euro, a fronte di circa 90 milioni disponibili, in parte già utilizzati per la progettazione. Il timore degli oppositori è che il ricorso al project financing per coprire parte delle risorse mancanti, insieme alle spese di gestione, finisca per pesare sulle tariffe degli utenti bresciani. Il Presidio contesta inoltre l’assenza, nei prospetti economici presentati, di una valutazione completa dei costi di esercizio.
Sul piano ambientale, il gruppo indica una rete di collettamento estesa per 62 chilometri, dei quali 15 a gravità e 47 in pressione, e cinque nuove stazioni di sollevamento, che si aggiungerebbero alle undici esistenti. Depuratore, impianto fotovoltaico e opere di servizio comporterebbero, secondo il documento, l’occupazione complessiva di 32 ettari di terreno agricolo.
Il fiume Chiese
Resta centrale poi la questione del Chiese. Il Presidio ritiene insufficienti le valutazioni sulle portate e sulla qualità del fiume, soprattutto nei periodi di siccità, e chiede che l’analisi consideri anche gli effetti dei cambiamenti climatici. Tra gli aspetti contestati figura poi la nuova condotta sublacuale tra Toscolano e Salò: una scelta che gli oppositori giudicano contraddittoria rispetto agli allarmi sollevati negli anni sulle tubazioni esistenti nel lago.
Il potenziamento di Peschiera
La critica investe infine le priorità dell’intervento. Per il Presidio, la tutela del Garda richiede di affrontare gli scarichi abusivi e l’insufficiente separazione delle acque piovane da quelle fognarie. Da qui la richiesta di rivalutare il potenziamento di Peschiera e di approfondire altre soluzioni. La conclusione del documento è netta: «Depuratore di Lonato: un’ipotesi da ripensare e un progetto da rifare».
Il confronto proseguirà giovedì 19 novembre alle 20.30, nella sala conferenze del ristorante Rustichello, in viale Roma 90 a Lonato del Garda, con un incontro pubblico sul nuovo depuratore. L’appuntamento è promosso dal Presidio 9 agosto con il supporto del Comitato per la tutela del territorio di Lonato: al centro della serata i costi dell’opera, gli effetti dei cantieri sulla viabilità, il consumo di suolo e lo scarico nel Chiese.