Le sedie sono finite presto, al Rustichello. Dallo sgabuzzino ne sono arrivate altre, ma non sono bastate nemmeno quelle. Più di 200 persone hanno riempito la sala conferenze, molte sono rimaste in piedi, tra i volantini all’ingresso e le domande che hanno acceso il dibattito. Anche a Lonato il maxi depuratore del Garda ha scatenato una mobilitazione.
A metterci la faccia è stata Veronica Cortinovis, portavoce del Comitato per la tutela del territorio di Lonato: «Eravamo completamente disinformati», ha detto. Alla richiesta di un incontro pubblico, racconta, «ci è stato risposto che il progetto era ormai presentato. Ci siamo uniti per provare a fare qualcosa».
Il progetto prevede un impianto per 200mila abitanti equivalenti a Malocche, a Esenta, in un sistema da 314,5 milioni di euro. Dal 5 novembre è aperta la Conferenza dei servizi sulle opere di collettamento: è asincrona e gli enti hanno sessanta giorni per inviare pareri e prescrizioni. Il depuratore affronterà invece una procedura separata di Valutazione di impatto ambientale. Lonato Insieme, la minoranza in Consiglio comunale, chiede di riaprire l’alternativa Peschiera.
Il progetto
Giovedì sera l’impianto è stato raccontato attraverso la mappa di Lonato. Giovanni Contiero ha indicato le stazioni di pompaggio al Lido e a Maguzzano, le condotte verso Rassica e Fossadone, poi l'uscita fino al Chiese. E le strade destinate a convivere con gli scavi: via Lazzaretto, via Lonatino e via Fossadone per citarne alcune. «Quasi tutti gli scavi saranno a cielo aperto, in trincea», ha avvertito, parlando di 32 ettari di suolo agricolo interessati.
Al microfono sono arrivati anche interventi da Salò e dal Mantovano perché quella di Lonato non è una partita confinata tra Esenta e Malocche, ma un tratto di una questione che attraversa il Garda.
Bolletta è stata l’altra parola che ha acceso la sala: Marco Ferrari, del Presidio 9 Agosto, ha contestato un progetto che ritiene sottodimensionato nei conti e sovradimensionato nelle opere («Non ha ragione di esistere, men che meno a Lonato, dove i depuratori ci sono»). Il Presidio teme che il project financing, assieme ai costi di gestione ed energia, finisca per pesare sulle tariffe.
Assente l’amministrazione
In platea c’erano il sindaco di Idro Aldo Armani, la sindaca di Calvagese Maria Teresa Comini, la consigliera regionale Paola Pollini, la minoranza lonatese e associazioni ambientaliste. L’amministrazione di Lonato non c’era: Cortinovis ha ricordato che il sindaco era stato invitato e l’assenza è stata notata dai presenti.
Alla domanda «che cosa possiamo fare ora?», la risposta è arrivata senza formule: coordinarsi, scrivere, andare in Prefettura, organizzare una manifestazione. Il Comitato ha già raccolto 690 firme online e ha riaperto la raccolta con carta e penna all’uscita. Fuori dalla sala, Lonato ha cominciato a contarsi.