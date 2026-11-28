Se il depuratore deve arrivare a Lonato, non può arrivarci così. Il Comune mette nero su bianco dodici pagine di osservazioni, chiede di riaprire l’alternativa Peschiera e, se Esenta resterà la destinazione scelta, pone condizioni precise su localizzazione, cantieri, viabilità e compensazioni. Il sindaco Nicola Bianchi ne ha dato conto in Consiglio comunale.
La contrarietà
«Non vi è stata alcuna concertazione preventiva né alcun tavolo tecnico istituzionale che ci abbia visto partecipi – ha detto Bianchi –. Abbiamo appreso in via ufficiale la notizia della realizzazione del depuratore esclusivamente in occasione della sua presentazione pubblica, insieme al resto della cittadinanza e a cose ormai decise». Una premessa al documento inviato il 20 novembre al prefetto Andrea Polichetti, all’Ufficio d’ambito e ad Acque Bresciane.
Il Comune ribadisce la contrarietà al nuovo impianto sul proprio territorio, anche alla luce degli investimenti che negli anni hanno reso Lonato pressoché autosufficiente sul fronte della depurazione. Di qui la richiesta di mantenere un sistema unico per il Garda con il potenziamento dell’impianto di Peschiera, la cui capacità effettiva è stimata in 422mila abitanti equivalenti.
Le condizioni
Se Lonato resterà la sede prescelta, si valutino aree già compromesse, anziché il terreno agricolo di Malocche, anche per il rischio di un impatto cumulativo con i grandi impianti agrivoltaici proposti sul territorio, uno nelle immediate vicinanze.
Si chiede inoltre di spostare la stazione di sollevamento prevista al Lido e di approfondire l’impatto dei cantieri sulla viabilità, in particolare sui collegamenti con l’ospedale di Desenzano. Su questo fronte Bianchi ha riconosciuto il contributo di Daniela Carassai, di Lonato Insieme: delle sue osservazioni ha detto di aver fatto un «copia e incolla».
Tra le altre richieste, garanzie su odori, qualità dell’aria, rumore, sicurezza idraulica e sulla dismissione degli impianti lonatesi, con ristoro del valore residuo. Il Comune chiede tutele per chi potrebbe vedere svalutato il proprio immobile pur senza subire espropri, propone compensazioni ambientali ed economiche, anche per i residenti, e un tavolo tecnico permanente.
Le ripercussioni
L’incertezza ha già avuto ripercussioni sulle opere pubbliche: con la variazione di bilancio si sposta in avanti il secondo lotto della riqualificazione del lungolago, anche in attesa di capire dove sorgerà la stazione di pompaggio. L’orizzonte indicato è il 2029. Resta da fissare il Consiglio comunale aperto, con i progettisti chiamati a rispondere alle domande dei cittadini.