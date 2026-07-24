Ddl Maranza: da Brescia una pioggia di critiche al provvedimento

Il disegno di legge varato giovedì dal Governo per fronteggiare la criminalità giovanile, già ribattezzato «Anti-maranza», che prevede, tra le altre cose, che la capacità di intendere e di volere del minorenne che commette un reato si presume fino a prova contraria, cambiando le regole sull'imputabilità dei ragazzi dai 14 ai 18 anni, ha raccolto una pioggia di critiche tra chi, anche a Brescia, si occupa di giustizia e di minori.
Finora il giudice doveva, infatti, accertare caso per caso se il minorenne fosse capace di intendere e di volere: con il disegno di legge approvato nel pomeriggio di ieri dal Consiglio dei ministri ora viene invertito l'onere della prova.
L’ex presidente del Tribunale per i minorenni
Decisamente netta la posizione di Cristina Maggia, giudice minorile di grande esperienza e fino al 2025 Presidente del Tribunale per i minorenni di Brescia. «Sembra che questi politici non abbiano figli e non vedano mai i ragazzi. Qui non parliamo di modifiche per la giustizia minorile ma solo di manovre di propaganda in una guerra tra le destre, il tutto ad uso e consumo di un elettorato rozzo».
Per il magistrato, che è in pensione ma che resta membro dell’associazione nazionale dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, la modifica circa l’imputabilità e la proposta di abbassarne anche l’età «distrugge il lavoro di recupero e di accompagnamento che abbiamo sempre fatto e che è basato sul Dpr 448 del 1988 che è una normativa lungimirante che tutto il mondo ci invidia. E si badi bene che è nata quando in Italia, alla fine degli ’80, c’erano 130 omicidi all’anno commessi da minori e non i 25 degli ultimi. Non siamo in un clima di emergenza come vogliono farci credere».
Per Cristina Maggia «si vuole cambiare il modo di guardare i ragazzi ma soprattutto si pretende che a 14 anni siano responsabili, capaci e giudiziosi. Ma non si capisce come potrebbero esserlo se studiano in scuole pubbliche che cadono a pezzi e, come nella Lombardia Orientale, ci sono anche difficoltà di integrazione». Insomma «un provvedimento di cui non c’era nessun bisogno».
Entrando nel merito della questione, Cristina Maggia ricorda che «fino ad oggi, e speriamo che i magistrati minorili possano farlo ancora, il giudice è tenuto a valutare il percorso di crescita del minore e se fosse in grado di capire il disvalore del suo gesto. Insomma si poteva evidenziare che non fosse maturo senza ricorrere ad una perizia psichiatrica. Negli ultimi anni comunque di questo tipo di incapacità nei tribunali se ne sono date pochissime. Bisogna rendersi conto che questi ragazzi che agiscono da adulti e fanno cose da adulti, emotivamente sono dei piccoli. Li si vuole guardare come adulti e non come sono in realtà cioè persone in cammino verso l’età adulta. La stessa medicina ci spiega che la piena maturazione delle zone del cervello che governano questi comportamenti arriva attorno ai 25 anni e si pretende che i ragazzi invece funzionino da soli a 14 anni».
Per Cristina Maggia la questione è un’altra, e non ha a che fare con la giustizia minorile: «Si cerca sempre un nemico solo fra i più deboli, stranieri o ragazzi, per fomentare un odio che avvelena la società, senza un pensiero efficace alla prevenzione e alle ragioni della violenza, ma solo alla repressione. Mentre i ragazzi non sono un nemico ma una responsabilità del mondo adulto».
Il cappellano del carcere minorile
Don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano, dove arrivano i ragazzi arrestati nel Bresciano, si definisce «prima di tutto un educatore», che pur «comprendendo il tentativo del Governo, non credo sia la strada giusta. Sono d’accordo che serve fermezza ma serve anche una proposta educativa all’altezza. Quelle arrivate fino ad ora sono delle “non soluzioni”». Nella sua esperienza al fianco dei minori reclusi, don Claudio spiega di vedere «ragazzi che non sono assolutamente coscienti di quelli che hanno fatto, il nostro primo compito è quello di far nascere in loro una coscienza. Per questo non è ovvio che siano equiparabili agli adulti. Secondo me hanno bisogno di altro, di interventi educativi. Per questo secondo me servirebbe un grande investimento per avere un educatore in ogni classe, qualcuno che li guidi e li aiuti a stare all’interno del gruppo, perché le prime difficoltà e le prime frustrazioni per questi giovani, dopo i problemi in famiglia, arrivano spesso dalle difficoltà di relazione con i coetanei».
Il parroco di San Polo
Don Marco Mori, parroco di San Polo e già responsabile della pastorale giovanile della Diocesi di Brescia, è ancora più netto: «I ragazzi respirano una cultura che gli permette di fare quello che vogliono. Il problema è che serve educarli, non accusarli di più o prima. Con queste scelte noi adulti stiamo ammettendo una sconfitta, stiamo dicendo che non siamo capaci. Sarei d’accordo su questa scelta del Governo solo se prima si fossero fatte tante altre cose per i ragazzi che invece non ci sono».
Non solo. Il sacerdote bresciano ritiene «pericoloso modificare un aspetto della giustizia minorile che come impostazione e come strumenti lavora molto bene, che ha semmai il problema delle risorse. Mi sembra che si voglia intervenire su un aspetto non davvero rilevante dimenticando il quadro generale». Per don Marco «l’unico vero punto in cui si riesce ad essere incisivi con i ragazzi è la prevenzione».