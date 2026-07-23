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Meloni, chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche i minorenni

ROMA, 23 LUG - "Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni. Anche quando è minorenne. Oggi il Governo ha approvato un disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minori". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social, pubblicando un videomessaggio.

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