ROMA, 23 LUG - "Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni. Anche quando è minorenne. Oggi il Governo ha approvato un disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minori". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social, pubblicando un videomessaggio.
Meloni, chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche i minorenni
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