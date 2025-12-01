Giornale di Brescia
Con «Moniga on Ice» il paese diventa un villaggio d’inverno

Per un mese Piazza San Martino ospita pista di pattinaggio, casette, profumi caldi e attività curate dalle associazioni locali, in un clima di festa condivisa
Il cuore del progetto è la pista di pattinaggio
AA

A Moniga il Natale non si limita a passare: si vive. E lo fa scivolando sul ghiaccio, tra il profumo di vin brulé, le risate dei bambini e il tintinnio delle lame sulla pista allestita nel cuore del paese.

Orari e giorni di apertura

È «Moniga on Ice», il progetto che per un mese, dall’8 dicembre al 6 gennaio, trasforma piazza San Martino in un villaggio natalizio fatto di luci, musica e sorrisi. Al centro, la pista di pattinaggio, aperta tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30 e nei weekend anche al mattino, dalle 10 alle 12.30. Dal 23 dicembre al 6 gennaio si pattina tutti i giorni, anche nella fascia mattutina. La pista chiude solo la mattina del 25 dicembre e quella del 1 gennaio.

L’atmosfera natalizia

Ma «Moniga on Ice» non è solo un passatempo: è una piccola prova di comunità. Dietro a ogni cioccolata calda c’è un’associazione del territorio che prepara, serve, accoglie. Il vin brulé viene fatto sul momento, secondo le ricette locali. E il profumo – quello speziato, d’arancia e cannella – si sparge tra la piazza e le casette, attirando chi passa per caso e chi viene apposta.

Nei weekend, la piazza si anima. Gruppi di amici si sfidano tra piroette improbabili e risate contagiose. Le famiglie si fermano dopo il giro al mercatino. I bambini si tengono per mano, mentre i più piccoli imparano con i pattini a doppia lama, tra una sedia e un genitore.

Una vista di «Moniga on Ice» dall'alto

Ogni giornata è diversa: cambia il tempo, cambiano i volti, ma resta quell’aria di festa che fa sembrare tutto un po’ più semplice. La pista diventa un luogo di incontro. C’è chi arriva in pausa pranzo con i colleghi, chi porta i nipoti, chi si ferma solo per una fetta di torta. Nessuno ha fretta di andare via.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Moniga del Garda e dalla Pro loco, con il sostegno attivo delle realtà associative del paese. Ogni gruppo contribuisce a suo modo: chi prepara da bere, chi tiene il banco, chi decora, chi coordina.

Una sinergia che dà forma a un Natale vissuto da tutta la comunità, non solo allestito.

Argomenti
Winter GardaNatale 2025Moniga del GardaMoniga
  3. Ricarica la pagina se necessario