Natale a Lonato tra musica, cori e spettacoli a tema

A Lonato, il Natale ha un suono preciso. O meglio, tanti suoni: le note delle bande, i cori tradizionali, le melodie del gospel, le atmosfere più intime della musica classica. Il cartellone delle festività propone un percorso con eventi distribuiti nei luoghi simbolici della città: basilica, teatro, sala Celesti, centro storico.

Il programma

L’appuntamento inaugurale della stagione si è svolto il 23 novembre in sala Celesti, con il concerto «Suoni e sapori del Garda», affidato al trio Buskin to Wonderland. Un mix di musiche e atmosfere che inaugura simbolicamente il clima natalizio.

Il programma musicale prosegue poi sabato 13 dicembre alle 21, nella basilica di San Giovanni Battista, con «Armonie di Natale», serata proposta dall’associazione GardArt insieme al coro Anima Vocis.

Un classico delle festività è il Concerto di Natale del Corpo Musicale «Città di Lonato», in scena sabato 20 dicembre alle 21 al teatro Italia. Una formazione storica, amatissima in città, che ogni anno accompagna il pubblico verso la Vigilia con un repertorio tra tradizione e nuove proposte. La banda tornerà anche mercoledì 24 dicembre, per la tradizionale pastorella itinerante tra centro e frazioni.

Fino a Capodanno

Il giorno di Santo Stefano, venerdì 26 dicembre alle 16, sarà la volta del coro Arcangelo da Lonato, che porterà le sue armonie natalizie nella basilica di San Giovanni Battista. A seguire, domenica 28 dicembre alle 16.30, il palco del teatro Italia ospiterà la compagnia Le Stanze di Igor con «Il canto di Natale»: uno spettacolo musicale ispirato al celebre racconto dickensiano, pensato per coinvolgere anche le famiglie.

L’anno nuovo si aprirà con un concerto che promette energia e suggestione: giovedì 1 gennaio alle 16, sempre in basilica, salirà sul palco il One Soul Project Choir, formazione gospel dalle sonorità intense, già applaudita in diverse rassegne. E a chiudere idealmente il percorso musicale sarà, sabato 17 gennaio alle 20.30, lo «Stabat Mater» di Pergolesi, che la basilica ospiterà in un clima raccolto e spirituale.