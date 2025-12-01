Giornale di Brescia
A Toscolano Maderno arrivano tre giorni di mercatini natalizi

Allestiti sul lungolago stand, musica e attività per famiglie che animano il paese dal 6 all’8 dicembre, con l’arrivo di Santa Lucia e tante proposte per grandi e piccoli
Con i mercatini sulla passeggiata di Maderno si inaugura la stagione natalizia
Toscolano Maderno si prepara al Natale con tre giorni di mercatini, gusto e divertimento sul lungolago Zanardelli. Il Natale si avvicina e, con lui, il desiderio di ritrovare calore, condivisione e momenti di comunità.

Il programma

È proprio con questo spirito che a Maderno torna «Prepariamo il Natale», la manifestazione organizzata dal Comune e dalla Pro loco, giunta alla sua terza edizione e in programma sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 dicembre 2025 lungo la suggestiva passeggiata a lago di Maderno.

Per tre giorni, dalle 10 alle 18, il lungolago si anima con stand gastronomici, mercatini artigianali, musica, intrattenimento e tante proposte dedicate ai più piccoli. L’occasione perfetta per passeggiare tra le bancarelle alla ricerca di un dono speciale o di un addobbo per la casa, assaggiare prodotti del territorio, incontrare amici e vivere l’atmosfera natalizia a cielo aperto.

Il momento clou è domenica 7 dicembre, con una coinvolgente caccia al tesoro dedicata alle famiglie e, soprattutto, con l’attesissimo arrivo di Santa Lucia, una tradizione amatissima dai bambini e capace di riportare la magia della festa in tutto il paese. In caso di maltempo, l’arrivo della santa dispensatrice di doni sarà posticipato a lunedì 8 dicembre; se la pioggia dovesse persistere, le attività si sposteranno all’oratorio di Maderno.

L’invito è aperto a tutti: residenti, visitatori e curiosi che desiderano respirare un clima autentico e partecipare a un evento che unisce, crea legami e rinnova il valore dello stare insieme.

Per informazioni è possibile contattare il numero 324 8805863.

Il cartellone di eventi predisposto da Comune e Pro Loco per le feste di fine anno prosegue poi fino alla notte di Capodanno, con numerose proposte per scoprire gli angoli più suggestivi del borgo e vivere momenti di convivialità.

Winter GardaNatale 2025mercatini di NatalecatToscolano Maderno
