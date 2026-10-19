Corte Franca, la scuola dell’infanzia porterà il nome di Alessandra Bono

L’intitolazione della scuola dell’infanzia di Corte Franca ad Alessandra Bono è una conseguenza quasi naturale del percorso intrapreso dal plesso scolastico, visto che è stato costruito tra il 2018 e 2019 dalla Fondazione dedicata alla giovane franciacortina morta all’età di 44 anni dopo una battaglia contro il tumore all’ovaio durata dodici anni. Non si è mai potuto procedere, fino ad oggi, alla dedica ufficiale perché non erano trascorsi i dieci anni dalla scomparsa di Alessandra, periodo invece che ha visto questa scadenza nell’anno in corso.
Il Consiglio comunale di Corte Franca ha approvato all’unanimità, nella seduta di venerdì, la richiesta di intitolazione, che ora verrà inoltrata alla Prefettura. Maggioranza e minoranza si sono dimostrate compatte anche perché, prima della giunta Orlotti, la sindaca Becchetti aveva già pensato all’intitolazione, che ai quei tempi, però, non è stata possibile. La scuola dell’infanzia Corte Franca, così come oggi è denominata, è un ente del terzo settore che dal 2018 ha unificato tre fondazioni storiche presenti sul territorio che da diversi anni gestivano gli asili infantili delle tre frazioni.
La struttura
L’unificazione è avvenuta anche in termini concreti, con la creazione, a Colombaro, di un unico plesso, la scuola realizzata dalla Fondazione Alessandra Bono e donata alla comunità. Sono presenti asilo nido, sezione primavera e scuola dell’infanzia. Al termine dei lavori il Comune aveva emanato un bando per la gestione dei locali. La scuola dell’infanzia Corte Franca ha partecipato al bando vincendolo ed aggiudicandosi la gestione fino al 30 giugno 2033 come da convenzione sottoscritta con il Comune di Corte Franca.
La Fondazione creata per ricordare Alessandra Bono e per finanziare la ricerca continua, così, a generare futuro. Oggi la Fondazione finanzia la ricerca per la prevenzione del tumore ovarico, forma medici e ricercatori, sostiene reparti ospedalieri con strumentazione all’avanguardia, porta istruzione e cura a bambini in India e in Ecuador, ma non ha dimenticato le proprie radici. «Per questo motivo la scuola a lei intitolata è un segno tangibile dell’affetto che la comunità di Corte Franca nutre verso la famiglia Bono», ha sottolineato l’assessore alla cultura Dario Lazzaretti.