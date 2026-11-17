I dati hanno decretato che dopo l’introduzione del pedaggio il traffico sulla Corda Molle è diminuito del 40%. Si è quindi passati da circa 2,4 milioni di passaggi a gennaio 2026 a poco più di 1,5 milioni a maggio. Chi può evita dunque di prendere il raccordo autostradale, ma ci sono comunque molte persone che preferiscono pagare piuttosto che perdere tempo. E c’è anche chi sulla Corda Molle ci si trova per un passaggio eccezionale nel Bresciano o chi decide di prenderla sporadicamente per evitare il traffico in determinati orari.
A mettere d’accordo tutti, sia i fruitori abituali che quelli occasionali, ci sono i dubbi sul sistema Free flow, il metodo di pagamento del pedaggio che non prevede l’utilizzo di caselli e barriere. Se non si utilizza un conto targa o un dispositivo di telepedaggio, il rischio è quello di dimenticarsi del pagamento e incorrere nel sollecito per il recupero dei crediti, che porta costi aggiuntivi per l’utente. Proprio per evitare queste dimenticanze è nata «Hai pagato?», un’applicazione gratuita disponibile sull’App Store Apple e su Google Play sviluppata da Ivo Junior Bettini, programmatore di 31 anni residente a Paderno Dugnano, in provincia di Milano.
«Mi è capitato di accorgermi della scadenza di un pagamento all’ultimo momento e diversi conoscenti si sono dimenticati di pagare, ricevendo una sanzione – racconta –. Ho capito che il problema non è la volontà di pagare, ma ricordarsi di farlo entro i termini previsti».
E pensare che le parole del programmatore non si riferiscono ai passaggi in Corda Molle, perché l’applicazione non riguarda soltanto quello specifico raccordo autostradale, ma anche la Pedemontana lombarda, l’Asti-Cuneo e l’Area C di Milano. Tutte zone in cui muoversi ha un costo ed esistono sistemi di rilevamento automatico dei transiti.
«L’idea è nata per aiutare gli automobilisti che percorrono strade con questa tipologia di pedaggio. Ora che la Corda Molle è a pagamento è stato naturale aggiungerla. Chi si trova su queste strade occasionalmente è proprio chi rischia maggiormente di dimenticarsene», spiega Bettini.
Come funziona
L’app conosce il tracciato delle strade interessate e, utilizzando la posizione dello smartphone, riconosce quando l’utente le percorre in automobile. I sensori di movimento servono a capire se si è in macchina: a piedi o in bici l’app non registra nulla. «Il passaggio, viene registrato con giorno e ora – precisa lo sviluppatore –. Autovia Padana (il concessionario, ndr) chiede di pagare entro 15 giorni dal passaggio: l’app, per stare sul sicuro, conta il giorno del passaggio come primo giorno e mostra fino a quando pagare. Ti avvisa al momento del passaggio, il giorno prima della scadenza e tre ore prima che scada».
Il software è indipendente e non è affiliato in nessun modo ad Autovia Padana. L'importo è dunqne calcolato dal sito del gestore, ma con il pulsante «Paga ora» si viene reindirizzati sul sito ufficiale di pagamento. Saldato l’importo, l’utente segna «pagato» e l’avviso sparisce. Chi ha un sistema di telepedaggio può indicarlo nelle impostazioni, evitando così promemoria inutili.
Per riconoscere i transiti anche quando è chiusa, l’applicazione richiede l’autorizzazione alla localizzazione in background (cioè il permesso «sempre» alla richiesta di posizione). Secondo Bettini, il sistema utilizza prevalentemente funzioni a basso consumo e attiva il Gps soltanto in prossimità delle strade interessate. Chi preferisce non concedere il permesso può comunque inserire manualmente i propri passaggi e ricevere i promemoria.
Riservatezza
Un altro aspetto sul quale il programmatore insiste è la riservatezza dei dati. «Non serve creare un account e non ho un server che raccoglie informazioni. L’elenco dei passaggi resta sul telefono e le posizioni vengono cancellate dopo il riconoscimento del transito». L’app non richiede neppure l’inserimento della targa. È gratuita, senza acquisti interni, e può mostrare un piccolo banner pubblicitario non personalizzato soltanto con il consenso dell’utente.
Il banner è di Google, che ha le sue regole sulla privacy, ma l’app non gli passa né la posizione né i passaggi. I costi per lo sviluppatore sono bassi: l’iscrizione annuale ai programmi per sviluppatori di Apple e quella una tantum di Google. Non ci sono server da pagare, perché tutto funziona sul telefono.
Il progetto
Bettini ha iniziato a sviluppare l’applicazione alla fine di settembre, lavorandoci da solo la sera e nei fine settimana, al di fuori della propria attività professionale. La prima versione è arrivata sull’App Store a ottobre, seguita da quella per Android alla fine del mese scorso. Con la versione di dicembre, già disponibile su iPhone e in arrivo su Android, è prevista la funzione «Questo mese», un riepilogo dei giorni di passaggio pagati e da pagare.
I test sono stati effettuati soprattutto sulla Pedemontana, durante i tragitti dello sviluppatore verso l’aeroporto di Malpensa, oltre che attraverso simulazioni e con il contributo di alcuni utenti. Sulla Corda Molle, invece, Bettini non ha ancora raccolto riscontri da automobilisti che la percorrono abitualmente. «L’app è uscita da poche settimane e ogni segnalazione per migliorarla è benvenuta», precisa.
Per il momento i download sono ancora pochi, ma il suo ideatore non sembra preoccuparsene: «La soddisfazione più grande sarebbe ricevere riscontri sull’originalità e sul funzionamento della mia idea».