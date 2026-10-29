I conti del nuovo ospedale di Desenzano sul tavolo del Politecnico

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

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L’ateneo milanese, che ha firmato lo studio, esaminerà le osservazioni del Comitato con dubbi su costi, tempi dei cantieri, continuità delle attività e criteri di confronto delle alternative

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali