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Il Comune di Longhena investe sulla socialità degli anziani

Nel frattempo qualche mese fa il picco,o paese della Bassa ha festeggiato la nascita di una bambina
Maria Teresa Marchioni
Il municipio di Longhena - Foto © www.giornaledibrescia.it
Il municipio di Longhena - Foto © www.giornaledibrescia.it

Longhena invecchia: nella provincia di Brescia, infatti, questo piccolo Comune è tra quelli che hanno la più alta presenza di anziani. Bello, però ci sono sfumature poco piacevoli: come ad esempio la solitudine, di cui gli anziani sono spesso vittime.

Siccome i legami tra le generazioni restano forti, Comune e associazioni hanno iniziato a promuovere iniziative per favorire la socialità degli anziani. «La prima esperienza è stata organizzata lo scorso Natale – spiega il sindaco Rita Caravaggi –. È stata un successo. Oltre quaranta anziani over 80 hanno partecipato al pranzo in una trattoria del paese: pasto offerto dal Comune e dall’associazione Festa in Biolcheria. Con questa iniziativa si è voluto creare un momento di incontro e convivialità durante le festività».

Un’iniziativa alla prima edizione, prosegue Caravaggi, «che ha riscosso apprezzamento e che intendiamo far diventare una tradizione del paese». Sempre nell’ottica di favorire occasioni di aggregazione, quest’anno Longhena ha provato a organizzare, insieme ai Comuni di Brandico e Mairano, un soggiorno climatico al mare rivolto agli anziani. «Era la prima volta che veniva proposta un’iniziativa di questo tipo – chiude il sindaco –. Le adesioni sono state poche, quindi il soggiorno non è partito. L’idea, tuttavia, non è stata accantonata: intendiamo riproporla, cercando di coinvolgere un numero maggiore di partecipanti».

Paese piccolo e sempre più vecchio, dunque. Ma dove non ci si rassegna. Del resto non mancano (piccoli) segnali incoraggianti: qualche mese fa a Longhena hanno festeggiato la nascita di una bambina, figlia di una coppia che si era trasferita alcuni anni fa. Al momento è solo lei, ma se arriveranno altri bambini...

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invecchiamentoanzianiLonghena

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