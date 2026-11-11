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Concesio in cerca di 100mila euro per accompagnare il bosco che cambia

Il progetto per il Monticello, dopo l’approvazione in Giunta, è candidato a un bando della Regione promosso da Gal e Comunità montana. L’auspicio è che il percorso si concluda entro la fine dell’anno prossimo
Barbara Fenotti
Il bosco del Monticello
Il bosco del Monticello

Chi va a camminare al Monticello passa accanto a un bosco che sta cambiando. Il ceduo invecchia, mentre in alcuni tratti si fanno strada gli alberi ad alto fusto. Il Comune di Concesio si è quindi messo alla ricerca di oltre 100mila euro per accompagnare questa trasformazione e sistemare i percorsi di accesso.

Il progetto, approvato dalla Giunta, è stato candidato a un bando della Regione promosso dal Gal e dalla Comunità montana della Valtrompia. Il contributo a cui punta l’Amministrazione rientra nel programma di sviluppo rurale 2023-2027, che stanzia fondi per proteggere il patrimonio forestale e riparare i danni causati da calamità naturali ed eventi meteorologici estremi.

La sicurezza

Per il Monticello il primo nodo è la sicurezza di chi lo frequenta: il bosco è di proprietà comunale e molti residenti lo scelgono per le passeggiate o per trascorrere del tempo all’aperto. Il sindaco Agostino Damiolini osserva che «con il passare degli anni gli alberi possono indebolirsi, diventare più esposti ai parassiti e rappresentare un rischio per chi attraversa la zona. Da qui la scelta di rimuovere gli esemplari secchi o abbattuti dal maltempo e di intervenire sul sottobosco».

Il bosco invecchia
Il bosco invecchia

La tutela

Si punta a tutelare roveri, castagni, olmi, betulle e carpini e a eliminare le specie estranee alla vegetazione locale che si sono fatte spazio nei punti rimasti scoperti dopo la caduta degli alberi più grandi. Quanto agli esemplari ad alto fusto, il piano ne favorirà la crescita nelle zone in cui si sono già insediati spontaneamente. Nel tempo dovrebbero dare al bosco una struttura più stabile, rispettando l’equilibrio che si è formato con l’evoluzione del ceduo.

Non solo alberi

A beneficiare del progetto saranno anche i sentieri e le strade che portano al Monticello. La manutenzione straordinaria dovrà migliorare la tenuta del terreno lungo i tracciati e agevolare l’accesso sia a chi raggiunge il bosco per conto proprio sia alle associazioni che lo utilizzano per le loro attività. «Abbiamo scelto di partecipare al bando per cogliere un’opportunità concreta per il territorio, cercando di reperire risorse esterne e limitando l’impiego di fondi comunali», spiega l’assessora alle Politiche ambientali Paola Pedrali.

A definire nel dettaglio gli interventi e seguirne l’andamento sarà l’ufficio Ecologia, mentre le opere saranno affidate a ditte specializzate nel settore agroforestale. Il via ai lavori dipenderà dall’esito della domanda di contributo: l’Amministrazione confida che il percorso si concluda positivamente nel corso del 2027.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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